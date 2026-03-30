Carafea otra vez en lo más alto: la banda es Consagración en el Festival de Baradero

La proyección nacional de Carafea sumó este fin de semana un nuevo capítulo de alto impacto. La reconocida banda catamarqueña, que viene construyendo una temporada consagratoria en distintos escenarios del país, obtuvo la Consagración en la 51° edición del Festival Nacional de Baradero, uno de los reconocimientos más significativos dentro de su actual recorrido artístico.

El premio llegó luego de una destacada actuación en el tradicional festival, donde el grupo dejó una presentación que volvió a confirmar el gran momento que atraviesa. La distinción fue entregada en la noche del domingo, como cierre de una experiencia que había comenzado el sábado con su paso por el escenario.

De Revelación a Consagración

El nuevo reconocimiento se inscribe dentro de una temporada especialmente exitosa para la banda. Luego de un verano que ya había dejado señales claras de crecimiento, Carafea había cerrado su participación en la Serenata de Cafayate con el premio Revelación 2026, un antecedente que ahora encuentra continuidad con la obtención de la Consagración en Baradero.

La secuencia de premios refleja no solo la recepción positiva del público, sino también el impacto artístico que la propuesta del grupo viene generando en festivales de alcance nacional.

Una premiación recibida a la distancia

Al momento de la entrega de la distinción, los músicos catamarqueños ya no se encontraban presentes en el festival, un detalle que no impidió que la emoción se trasladara rápidamente a las redes sociales.

A través de sus plataformas oficiales, la banda compartió su reacción con un mensaje cargado de sensibilidad y gratitud, en el que reflejó el peso que el reconocimiento tiene dentro de su carrera. "No es fácil poner en palabras lo que vivimos... Gracias al @festivaldemusicabaradero por este reconocimiento que nos marca en nuestra carrera!", publicaron.

La frase sintetizó la dimensión emocional de una consagración que aparece como otro punto de inflexión en su camino artístico.

El valor de la experiencia más allá del premio

En el mismo mensaje, Carafea amplió el sentido del reconocimiento y puso el foco en la vivencia colectiva que significó el paso por Baradero. "Gracias a cada persona que estuvo ahí, acompañando, escuchando, siendo parte de este momento que va a quedar para siempre con nosotros", señalaron.

La banda subrayó así el rol del público, del equipo de trabajo y de todos quienes acompañaron la experiencia, integrando el premio dentro de una construcción compartida.

Ese enfoque se profundizó en el cierre del mensaje, donde los músicos remarcaron que el saldo del festival excede el trofeo recibido. "Nos vamos con mucho más que un premio: nos llevamos una experiencia que nos transforma", acotaron.

La definición expone el impacto artístico y humano que dejó la participación en el festival.

Un presente de crecimiento sostenido

La obtención de la Consagración en Baradero consolida a Carafea como una de las propuestas surgidas desde Catamarca con mayor proyección en el circuito festivalero nacional.

El recorrido reciente de la banda muestra una curva ascendente marcada por:

Premios consecutivos

Buenas recepciones en festivales emblemáticos

Creciente presencia en escenarios del país

Un fuerte vínculo con el público

El reconocimiento en Baradero no aparece como un hecho aislado, sino como la confirmación de un proceso de expansión artística que se viene fortaleciendo desde el verano.