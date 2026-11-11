Carmen Barbieri recibió el alta médica tras varios días internada por COVID-19

La conductora Carmen Barbieri, de 71 años, recibió el alta médica este martes luego de permanecer varios días internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, por una infección urinaria que derivó en una inflamación renal, mientras que durante su estadía también se confirmó que tenía COVID-19.

La mejoría había sido confirmada por Juan Curubeto, abogado y representante de la artista, que explicó que los médicos debían completar una serie de controles para comprobar la evolución de sus riñones y determinar si había cedido la inflamación antes de autorizar su salida del centro de salud.

Durante la internación, Barbieri recibió medicación por vía intravenosa y permaneció bajo observación médica. Aunque los profesionales evaluaron modificar el tratamiento luego de que presentara un episodio de fiebre durante la noche, finalmente resolvieron mantener el mismo esquema, que continuaría por vía oral una vez que regresara a su domicilio.

En relación con el coronavirus, Curubeto señaló que, de acuerdo con la información que recibió del equipo médico, la infección no habría afectado los pulmones. También explicó que algunos rastros detectados en los estudios estarían vinculados con el cuadro gripal que la conductora había atravesado anteriormente.

La internación había sido confirmada por su hijo, Federico Bal, quien se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales y había explicado inicialmente que su madre estaba siendo atendida por una infección urinaria. Posteriormente, el actor confirmó que un nuevo análisis había dado positivo en COVID-19.

La conductora permaneció aislada en la clínica y sin posibilidad de recibir visitas debido al diagnóstico. Sin embargo, se encontraba consciente y podía comunicarse con sus familiares y allegados mediante su teléfono celular.

Tras recibir el alta, Barbieri regresó a su domicilio, donde continuará con el tratamiento y deberá mantener reposo durante los próximos días. Su reincorporación a los compromisos profesionales está prevista para el próximo lunes, cuando retomaría la conducción de su programa en Canal 9, siempre de acuerdo con las indicaciones médicas.

Federico Bal estuvo junto a su madre y fue quien la acompañó desde la clínica hasta su casa, donde permanecerá durante el período de recuperación.

El nuevo episodio se produjo después de varias semanas complicadas para la salud de la artista. A fines de octubre, había contado que atravesó simultáneamente un cuadro de meningitis, broncoespasmo y gripe, con registros de fiebre de hasta 40 grados, que la obligaron a suspender sus actividades y permanecer en reposo.

Además, la conductora tiene como antecedente una grave internación por coronavirus en enero de 2021, cuando desarrolló una neumonía bilateral que requirió su ingreso a terapia intensiva y la inducción de un coma farmacológico. En aquella oportunidad recibió el alta el 20 de febrero, luego de varias semanas de tratamiento.