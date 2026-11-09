Tras la denuncia de Wanda por lesiones, filtraron los chats que podrían complicar la situación de Mauro Icardi

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica. Este viernes fue denunciado por lesiones leves después de que se conocieran unos chats donde su hija Francesca le pedía ayuda a Wanda Nara ante una supuesta reacción violenta del futbolista.

Este lunes al aire de Primicias Ya (América) dieron más detalles del escándalo y mostraron los desesperados mensajes que habría mandado la menor. "A las 10 de la mañana del viernes Icardi retiró a su hija del colegio", dijo Marina Calabró para poner un poco de contexto.

Inmediátamente, el panelista Santiago Sposatto señaló que en su declaración, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) dijo que minutos después empezó a recibir mensajes de su hija: "Le contó que su papá la había sacado del colegio y que había perdido un examen por esta situación".

A su turno, Damasia Ochoa, integrante del programa, leyó: "Está acreditado en los chats. La nena le avisó 'Ma, por favor, no terminé el examen, me van a bajar la nota de fin de año'. Es decir, le interrumpió el examen y la sacó sin razón alguna".

"'Me sacaron cag... del cole', le dijo la nena a Wanda. "Nara le preguntó quién había sido y ella le dijo 'papá'", apuntó Calabró. Además, remarcó que en esa conversación la nena manifestó que Icardi la había tratado mal y que no quería ir. Ante esta situación, según la periodista, la mediática inmediatamente se contactó con Fernanda Matera, la perito psicóloga y asesora del Ministerio Público Tutelar en las causas judiciales que involucran al exmatrimonio.

Sin embargo, a los pocos minutos comenzaron los reclamos por parte de Francesca. "A las 10.22 arranca el pedido de ayuda por WhatsApp a Wanda. Y es ahí cuando Wanda empieza a volcar los mensajes de la hija al grupo que tiene con la licenciada Fernanda Matera y con Ana Rosenfeld", reveló Sposatto.

Al aire del ciclo mostraron las capturas del chat que Wanda mantuvo con Matera y con su abogada a fin de que interviniera. Hasta que a las 11 empezaron una catarata de mensajes en los que la nena le pedía ayuda a su mamá.

"Son todos de 11.03 y después llegan hasta las 11.09. Miren lo que es la cantidad de mensajes desesperados de la niña, donde dice 'me venís a buscar ya', 'porfa', 'ma, no me quiero quedar', 'buscame, ma', 'ma, me buscas, me llevas al colegio', 'ma, porfa', 'ma, papá se enojó conmigo'", aseguró Calabró.

Ochoa remarcó: "Lo que es llamativo es que, ni bien la busca, ella ya no quería estar con el padre. Le dijo 'no quiero ir', 'ma, por favor, búscame, tengo miedo', 'quiero volver al colegio'. Así, un mensaje atrás del otro desesperado".

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue cuando a la nena le pide por un profesional de la salud a su mamá: "Llamá a un médico ya, que me muero".