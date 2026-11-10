Jairo le cantará hoy al Papa: "Podría ser el broche de oro de mi carrera"

La expectativa y la emoción acompañan a Jairo en las horas previas a una de las presentaciones más significativas de su extensa trayectoria artística. El reconocido cantante cordobés, nacido en Cruz del Eje, será una de las figuras musicales que participarán de la previa de la misa que celebrará el papa León XIV en la ciudad de Córdoba.

Para el artista, que recorrió innumerables escenarios a lo largo de su carrera, la posibilidad de formar parte de una celebración de estas características representa una experiencia diferente, marcada por el significado del acontecimiento y por la trascendencia de la convocatoria.

En las horas previas a su presentación en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Jairo se acercó al lugar para realizar la correspondiente prueba de sonido y ajustar los últimos detalles de su participación. Allí, en medio de los preparativos para la jornada, dialogó con Cadena 3 y compartió las sensaciones que atraviesa ante la oportunidad de cantar en un acontecimiento que tendrá al pontífice como protagonista.

Lejos de considerar esta actuación como una presentación más dentro de su recorrido profesional, el cantante dejó en claro que se trata de una experiencia extraordinaria, especialmente por el momento de su carrera en el que llega esta convocatoria.

"Es extraordinario que te pase una cosa inédita a esta altura de la carrera. Es maravilloso", expresó, al describir la dimensión personal y artística que tiene para él participar de la celebración.

Una preparación especial

Aunque la emoción por el acontecimiento ocupa un lugar central, Jairo también tiene presente la preparación necesaria para afrontar su presentación. El cantante explicó que deberá modificar su rutina habitual durante la noche previa, ya que su actuación está prevista para las primeras horas de la mañana. Por ese motivo, tiene previsto descansar temprano, levantarse de madrugada y realizar los ejercicios de vocalización necesarios para preparar la voz antes de subir al escenario.

Durante la entrevista con Cadena 3, describió con naturalidad cómo organizará las horas previas a su participación y destacó la importancia de llegar en condiciones para interpretar sus canciones.

"Voy a cantar muy tempranito en la mañana y ya me voy. Tengo que descansar, tengo que dormir temprano hoy, levantarme muy tempranito y vocalizar para calentar la voz y venir y cantar", explicó.

Sus palabras reflejaron que, más allá de la dimensión extraordinaria del acontecimiento, la preparación profesional continúa siendo una parte fundamental de su trabajo. El descanso y el calentamiento vocal serán los pasos centrales de una rutina que deberá cumplir antes de presentarse ante el público reunido en FAdeA.

La prueba de sonido realizada durante las horas previas forma parte de esos preparativos, con el propósito de ajustar los últimos detalles de una actuación que tendrá lugar en el marco de la celebración religiosa encabezada por León XIV.

"Podría ser el broche de oro de mi carrera"

Uno de los momentos más emotivos de la conversación se produjo cuando Jairo fue consultado acerca del significado que podría tener esta presentación dentro de su extensa trayectoria. La pregunta apuntó directamente a la posibilidad de que cantar en la vigilia del papa León XIV pudiera convertirse en el broche de oro de su carrera artística.

El cantante no esquivó la dimensión de la consulta y respondió con una frase que sintetizó la importancia que le atribuye a esta convocatoria.

"Puede ser, sí. Podría ser el broche de oro de cualquier carrera", contestó emocionado. La respuesta puso de manifiesto el valor especial que tiene para el artista participar de una celebración de estas características. Después de haber transitado innumerables escenarios y construido una extensa trayectoria musical, Jairo reconoció que esta oportunidad posee un carácter inédito.

No se trata solamente de una actuación en el marco de una actividad multitudinaria, sino de formar parte de la previa de una misa que será celebrada por el papa León XIV. Esa particularidad es la que, según sus propias palabras, convierte la experiencia en algo extraordinario.

El artista cordobés también hizo referencia a la sensibilidad que percibe en el pontífice y al agradecimiento que, según considera, siente el pueblo argentino por León XIV. De esta manera, sus declaraciones combinaron la emoción propia de un músico que se enfrenta a una presentación especial con el reconocimiento hacia la figura del Papa y el significado que atribuye a su presencia en Córdoba.

El deseo de conocer a León XIV

Más allá de la posibilidad de cantar durante la vigilia y de formar parte de la programación musical de la celebración, Jairo también expresó una ilusión personal: poder encontrarse cara a cara con el pontífice. Durante la entrevista, el cantante manifestó que le gustaría tener la oportunidad de conocerlo personalmente y, al menos, poder estrecharle la mano.

Se trata de un deseo que expresó con sencillez, aunque también reconoció que la posibilidad concreta de ese encuentro dependerá de los tiempos y de las circunstancias de la jornada.

"Espero conocerlo, espero darle la mano por lo menos. Vamos a ver si hay tiempo y demás, pero sí me gustaría mucho", confesó.

La declaración permitió conocer otra dimensión de la expectativa que atraviesa al artista en la previa de su presentación. Para Jairo, la convocatoria no representa únicamente la posibilidad de participar musicalmente de una celebración religiosa de gran trascendencia, sino también la oportunidad de encontrarse con una figura a la que manifestó sensibilidad y reconocimiento.

Por eso, el deseo de estrechar la mano de León XIV aparece como uno de los momentos que espera poder concretar durante la jornada, aunque sabe que dependerá de la disponibilidad de tiempo y de la organización del acontecimiento.