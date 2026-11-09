Carmen Barbieri fue diagnosticada con COVID y permanece aislada en una clínica

Carmen Barbieri tiene COVID y continúa internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano. Debido al diagnóstico, permanece aislada y no puede recibir visitas, mientras el equipo médico que la atiende mantiene estrictas medidas de protección.

Según informó el portal de Laura Ufbal, a pesar de las restricciones, está consciente y tiene su celular a disposición para comunicarse con familiares y amigos.

El personal de salud utiliza barbijos, cofias y trajes especiales para atenderla. Según trascendió, Federico Bal, su hijo, se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales y llevó tranquilidad sobre la evolución de su madre.

Desde allí, contó que Carmen viene de atravesar una seguidilla de problemas de salud y estimó que podría recibir el alta en los próximos días. Mientras tanto, deberá continuar con el tratamiento y respetar el aislamiento indicado por los médicos.

Los antecedentes de salud de Carmen Barbieri

La nueva internación se suma a otros episodios que preocuparon por la salud de la conductora. A fines de octubre, Barbieri había atravesado un cuadro de broncoespasmo, gripe y fiebre alta, que llegó a los 40 grados y la obligó a ausentarse de su programa.

En esos días también sufrió una descompensación cuando estaba por salir a trabajar. Según le había contado a TN Show, tuvo una lipotimia y debió regresar a su casa para descansar.

Además, la Clínica Zabala ya había sido el lugar donde recibió atención médica en otras oportunidades. En 2021 atravesó uno de los momentos más delicados de su vida, cuando permaneció 20 días en coma inducido. Dos años después, volvió a ser internada.