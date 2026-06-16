Chiche Gelblung volvió a la televisión en silla de ruedas: "Estuve golpeando las puertas del cielo"

Después de 29 días marcados por la incertidumbre, los tratamientos médicos y una internación que puso en riesgo su salud, Chiche Gelblung volvió a la televisión. El reconocido periodista y conductor, de 82 años, reapareció en los estudios de Crónica TV en silla de ruedas, donde fue recibido con una emotiva bienvenida por parte de sus compañeros y colaboradores.

La vuelta a la pantalla estuvo atravesada por muestras de afecto, aplausos y palabras de reconocimiento. En el estudio hubo un brindis con champagne y un clima de celebración que reflejó la expectativa generada por su regreso luego de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida.

Entre quienes participaron del homenaje se encontraba Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido públicamente como El Presto, quien tomó la palabra para expresar públicamente su admiración hacia el conductor. "Queremos brindarle nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño. No solo de la gente que hace Crónica, sino de aquellos jóvenes que hemos tomado en vos las ganas de luchar y de hacer un periodismo que despierte conciencia", afirmó.

Gelblung escuchó el mensaje y respondió con el humor que lo caracteriza. "Cada dos años tengo que enfermarme para que me hagan esto", bromeó ante sus compañeros.

El vínculo con una profesión que asegura seguir extrañando

Durante su regreso también hubo espacio para la reflexión sobre su carrera y la relación que mantiene con el periodismo después de décadas de trabajo. Consultado acerca de si había extrañado la actividad profesional durante su ausencia, respondió de manera categórica.

"Sí. A esta profesión tenés que extrañarla siempre, si no, no la podés hacer. Tenés que extrañarla, tenés que sentirla". La respuesta reflejó el vínculo emocional que mantiene con el oficio y que continúa vigente pese a las dificultades de salud atravesadas recientemente.

En ese contexto también confesó que le hubiera gustado estar cubriendo el Mundial 2026. "Yo quiero estar en estos momentos en el mundial. Hubiera estado en el mundial, no el Rulo", señaló.

De inmediato aclaró que sus palabras no implicaban ningún conflicto con su colega. "No tengo problema con el Rulo, lo quiero mucho. Está haciendo una cobertura muy buena", agregó.

La conversación derivó entonces hacia los recuerdos de su experiencia en el último Mundial, donde evocó situaciones vinculadas a los traslados en carrito dentro de los estadios, la búsqueda constante de baños cercanos y la forma en que un asistente lo presentaba ante otras personas como "my grandfather".

La internación que comenzó con una descompensación y se agravó

Un día antes de regresar a Crónica TV, Gelblung había brindado una extensa entrevista desde su domicilio para su programa "70 20 Hoy", emitido por El Nueve y conducido junto a Mercedes Cordero.

Allí relató con detalle el cuadro médico que enfrentó durante las últimas semanas. La internación se produjo luego de una descompensación que se sumó a una caída sufrida previamente en su casa, episodio en el que recibió un golpe en el ojo izquierdo.

Lo que inicialmente parecía una situación controlable fue adquiriendo una complejidad creciente hasta derivar en terapia intensiva y en la colocación de dos stents en una de sus piernas.

El conductor explicó que había ingresado al Sanatorio Mater Dei debido a una trombosis en el tobillo que posteriormente derivó en una crisis cardiovascular.

La frase del médico que todavía le genera indignación

Uno de los momentos más impactantes del relato estuvo relacionado con el primer diagnóstico que recibió. Según contó, el médico que lo atendió inicialmente utilizó una expresión que todavía hoy le provoca enojo.

"El primer médico que me vio me dijo: 'Estás golpeando las puertas del cielo'", recordó. Lejos de aceptar aquella evaluación, Gelblung sostuvo que nunca percibió su situación de esa manera.

"Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga: 'Estás jorobado'". A lo largo de la entrevista volvió varias veces sobre esa frase, dejando en evidencia el impacto emocional que tuvo aquella conversación durante los primeros momentos de la internación.

La posibilidad de amputación

El periodista reveló además que durante la intervención quirúrgica existió una fuerte discusión médica respecto de cómo abordar el problema vascular que afectaba su pierna.

Según relató, mientras un cirujano vascular intentaba salvar el pie, un traumatólogo evaluaba la posibilidad de una amputación. "Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaban decidiendo si era abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!", contó.

La situación representó uno de los momentos más delicados del proceso.

Sin embargo, Gelblung aseguró que había asumido esa posibilidad con serenidad. "Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Se lo dije a mi mujer. Si ese era el precio para que salieran las cosas bien, vamos para adelante".

El conductor aseguró que afrontó la situación con naturalidad y destacó incluso su propia reacción frente a la gravedad del cuadro. "Me lo tomé con naturalidad y con mucha valentía. Me sorprendí de mí mismo", afirmó.

El médico que logró salvarle la pierna

Dentro de su relato, Gelblung dedicó palabras especialmente elogiosas al cirujano vascular que finalmente encabezó la intervención. "Encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con el traumatólogo".

La operación se realizó bajo sedación, aunque el periodista aseguró haber mantenido conciencia de buena parte de lo que sucedía. "Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico trabajar para que se abriera. Sentía que le estaba ganando la batalla", relató.

También insistió en que durante los momentos más críticos sintió que el verdadero riesgo no era únicamente perder el pie. "Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir: 'Yo no estoy golpeando las puertas del cielo'".

Recuperación, proyectos y continuidad laboral

Ya de regreso frente a las cámaras, Gelblung dejó claro que no tiene intención de abandonar la actividad profesional. Aunque explicó que reducirá la intensidad de trabajo durante esta etapa de recuperación, aseguró que continuará desarrollando sus proyectos periodísticos.

Incluso bromeó con la posibilidad de mantenerse activo hasta el final de su carrera, siguiendo el ejemplo de Mirtha Legrand. Durante la entrevista también aprovechó para desmentir una versión que lo vinculaba con la histórica fotografía de Ricardo Balbín agonizante publicada por la revista Gente.

"No estuve en ese momento en la revista y tampoco lo hubiera hecho. Ese es un límite", aclaró.

A menos de un mes de haber atravesado una internación que incluyó terapia intensiva, la colocación de dos stents, una crisis cardiovascular y la amenaza concreta de una amputación, Chiche Gelblung volvió a ocupar su lugar frente a las cámaras. Recuperado y con el humor intacto, aseguró sentirse mejor y sostuvo que la experiencia, lejos de debilitarlo, le devolvió diez años de energía.