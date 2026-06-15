Murió Anne Schedeen, la madre de la serie "Alf", a los 77 años

La televisión internacional despide a una de las figuras más recordadas de una de las series más populares de finales de la década de 1980. Anne Schedeen, actriz estadounidense conocida mundialmente por interpretar a Kate Tanner, la madre de la familia protagonista de "Alf", murió a los 77 años, según confirmaron sus familiares y su representante a través de comunicados difundidos en redes sociales.

La noticia generó repercusión entre seguidores de la emblemática comedia y en el ámbito artístico, donde la actriz era reconocida por una trayectoria que, aunque quedó marcada de manera indeleble por su participación en "Alf", incluyó también trabajos en otras producciones televisivas.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre la causa de su fallecimiento ni tampoco la fecha exacta en que se produjo el deceso. La información fue confirmada por su círculo íntimo y por Tom Markley, su agente y director ejecutivo de Metropolitan Talent Agency.

El anuncio de su familia y el recuerdo de sus seres queridos

La familia de Anne Schedeen eligió las redes sociales para comunicar públicamente la noticia. En el mensaje difundido destacaron aspectos personales y profesionales de la actriz, poniendo el foco en el legado que deja detrás de sí.

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso y amor por su familia", expresaron sus familiares. Además, señalaron que su recuerdo permanecerá vivo a través de sus trabajos, de las historias que compartió a lo largo de su vida y de su particular manera de entender el mundo.

La publicación también la definió como "una fuerza de la naturaleza", una descripción que luego fue reiterada en otro mensaje difundido desde la cuenta oficial de Facebook de la artista.

"Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella", señalaron sus familiares. En ese mismo texto recordaron algunas características que formaban parte de su personalidad cotidiana.

Entre ellas destacaron:

• Su adoración por los perros pequeños.

• Su fuerte rechazo hacia Donald Trump.

El dolor de su representante

La noticia también fue confirmada por Tom Markley, representante de la actriz y una de las personas más cercanas a ella dentro del ámbito profesional.

El agente expresó públicamente su tristeza por la pérdida y recordó el vínculo que mantenían. "Annie lo era todo para su familia y para esta agencia", sostuvo.

Posteriormente agregó una reflexión que resume el afecto que sentía por la intérprete. "Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos", afirmó, según informó The Hollywood Reporter. Las palabras de Markley reflejaron el impacto que generó la noticia entre quienes compartieron años de trabajo junto a la actriz.

Una vida que comenzó lejos de Hollywood

Anne Schedeen nació con el nombre de Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949. Su infancia transcurrió en un entorno muy distinto al de los grandes estudios de televisión que más tarde marcarían su carrera.

Creció en una granja ubicada en las afueras de Portland, en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Con el paso de los años inició un recorrido profesional en la actuación que le permitió participar en distintas producciones televisivas antes de alcanzar la fama internacional.

Entre los trabajos que realizó antes de "Alf" figuran participaciones en series como:

• "Paper Dolls" ("Muñecas de papel").

• "Emergency!" ("¡Emergencia!").

• "Simon & Simon".

Aquellos proyectos fueron parte de una carrera que terminaría alcanzando una enorme visibilidad gracias a una producción que se transformó en un fenómeno global.

El personaje que la convirtió en una figura popular

La consagración de Anne Schedeen llegó con "Alf", una de las comedias más exitosas de finales de los años ochenta. En la serie interpretó a Kate Tanner, la madre de la familia que recibe de manera inesperada la visita de un extraterrestre cuyo vehículo espacial se estrella en el garaje de su vivienda.

La historia se desarrollaba en los suburbios de California y seguía las peripecias de la familia Tanner mientras intentaba convivir con el singular visitante llegado desde otro planeta. El argumento giraba alrededor de la necesidad de mantener oculta la existencia de Alf, al mismo tiempo que los integrantes de la familia se adaptaban a sus extrañas costumbres y comportamientos.

El éxito del programa fue inmediato. La serie permaneció en pantalla desde septiembre de 1986 hasta marzo de 1990 y alcanzó una enorme popularidad en distintos países.

El fenómeno "Alf" y una marca difícil de superar

La repercusión de la comedia convirtió a sus protagonistas en figuras reconocidas por millones de espectadores. Los integrantes del elenco alcanzaron una gran notoriedad gracias al programa.

Sin embargo, esa misma popularidad terminó convirtiéndose en una marca difícil de dejar atrás. Según se señala sobre las trayectorias posteriores de los actores, sus carreras quedaron fuertemente asociadas al éxito de "Alf", sin lograr desprenderse completamente de la identificación con la serie.

En el caso de Anne Schedeen, su imagen quedó ligada para siempre al personaje de Kate Tanner, una figura central dentro de la dinámica familiar que sostenía la historia.

Los recuerdos de una experiencia compleja

A pesar del enorme éxito alcanzado por la producción, Schedeen había compartido en distintas oportunidades detalles sobre las dificultades que implicaba trabajar en el programa. En una entrevista concedida a la revista People, la actriz describió la experiencia como una "pesadilla técnica".

Según relató, las grabaciones se caracterizaban por ser extremadamente lentas, calurosas y tediosas. "Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación", explicó.

La actriz también recordó que durante la realización de la serie existían tensiones internas dentro del reparto. "Algunos actores tenían personalidades difíciles", comentó en aquella oportunidad.