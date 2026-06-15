VIDEO: Andrea del Boca sufrió una nueva caída en GH y dijo que "no la van a sacar"

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada sigue sumando episodios que mantienen la atención del público. En esta oportunidad, la reconocida actriz de 60 años volvió a sufrir una fuerte caída dentro de la casa más famosa del país, un incidente que rápidamente generó preocupación entre los participantes y repercusión en las redes sociales.

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo 14 de junio, cuando Del Boca se encontraba en el living de la casa, cerca de la cocina y de la puerta de ingreso a una de las habitaciones. Las imágenes captadas por las cámaras del reality muestran el momento exacto en que la actriz tropezó y cayó de frente al suelo.

La secuencia se desarrolló en apenas unos segundos, pero alcanzó para generar alarma entre quienes compartían ese momento con ella. Según se observa en el video, Andrea del Boca logró extender los brazos antes de impactar contra el piso, en un intento por amortiguar la caída y protegerse.

Un momento de preocupación dentro de la casa

La reacción de los participantes fue inmediata. El ruido provocado por la caída alertó a quienes se encontraban cerca de la actriz. Charlotte Caniggia, que estaba a pocos metros de Del Boca en el momento del accidente, fue una de las primeras en acercarse para asistirla. Otros integrantes de la casa también reaccionaron rápidamente y se dirigieron hacia el lugar con evidente preocupación.

La situación generó tal impacto que la transmisión en vivo de Gran Hermano fue interrumpida en ese instante, impidiendo que los espectadores pudieran observar cómo continuó la secuencia y cuál fue el estado de salud de la participante tras el golpe.

La interrupción de la emisión alimentó la incertidumbre durante varios minutos, especialmente teniendo en cuenta un antecedente reciente que involucró a la actriz dentro del mismo programa.

El antecedente de abril

La nueva caída inevitablemente recordó un episodio anterior ocurrido durante el mes de abril. En aquella ocasión, Andrea del Boca también sufrió un accidente dentro de la casa que derivó en una recomendación médica para abandonar temporalmente la competencia.

Como consecuencia de aquella situación, la actriz tuvo que dejar el reality. Sin embargo, posteriormente logró regresar al programa gracias a una instancia de repechaje y a la obtención de un golden ticket, mecanismo que le permitió volver al juego.

Por ese motivo, la nueva caída generó inquietud tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa, quienes recordaron las consecuencias que había tenido el incidente anterior.

El video se viralizó en las redes sociales

Apenas comenzaron a circular las imágenes del accidente, el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados por los seguidores del reality.

El video de la caída se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales y dio lugar a una gran cantidad de reacciones. Entre los comentarios aparecieron mensajes de preocupación por el estado de salud de la actriz, mientras que otros usuarios compartieron memes y publicaciones relacionadas con el episodio.

La viralización del material volvió a colocar a Andrea del Boca en el centro de las conversaciones vinculadas al programa, una situación que ya había ocurrido tras su salida y posterior regreso a la competencia.

🚨 URGENTE | Andrea se cayó al piso nuevamente#GranHermano pic.twitter.com/Pv5RVHJPRe — tronk (@TronkOficial) June 14, 2026

"No me van a sacar"

La incertidumbre sobre el estado de la participante comenzó a disiparse cuando la transmisión de 24 horas volvió a mostrar imágenes desde el interior de la casa.

Minutos después del accidente, Andrea del Boca apareció sentada en la mesa del living junto a otros participantes. Fue entonces cuando dejó un mensaje contundente respecto de su continuidad en el certamen.

"No me van a sacar, no me van a sacar", aseguró la actriz, dejando en claro su intención de permanecer dentro del juego pese al nuevo accidente sufrido. Sus palabras fueron interpretadas como una muestra de determinación para continuar en la competencia y evitar que la situación derivara en una nueva salida del programa.

Volvió la transmisión, Andrea del Boca está bien y cuando pasó caminando Sol empezó a cantar: "¡No me vas a sacar, no me vas a sacar!"



También aseguró que va a participar del desafio de baile aunque sea en silla de ruedas https://t.co/ySSVjXKAn1 pic.twitter.com/X2AQzULMvg — tronk (@TronkOficial) June 14, 2026

La evaluación posterior y su explicación en el confesionario

Horas más tarde, durante la emisión del programa, el conductor Santiago del Moro confirmó que Del Boca continuaba formando parte del reality y presentó las imágenes completas de lo sucedido.

Posteriormente, la actriz fue convocada al confesionario, donde brindó detalles sobre cómo se sentía tras el golpe. Allí explicó que no había sufrido lesiones de gravedad.

"Fue lo mismo, solo que ahora no me golpeé la cara y la boca. Tengo la rodilla que me duele, pero nada...", expresó con lágrimas en los ojos. La participante también reconoció que desconocía las razones que provocaron la caída.

Durante esa conversación, Del Boca realizó además una referencia a las energías de algunos de sus rivales dentro de la casa, vinculando esa situación con el accidente que acababa de sufrir.

El apoyo de sus compañeros y un gesto especial

Más allá del susto inicial, la actriz destacó la ayuda que recibió por parte de quienes comparten con ella la convivencia diaria dentro del reality. "La vida es así, pero estoy bien. Me auxiliaron acá mis compas, gracias", manifestó en vivo la mamá de Anna del Boca.

La situación también motivó un gesto especial por parte de Santiago del Moro. Como obsequio, el conductor le hizo llegar agua bendita "de la Basílica de Luján", un presente que fue recibido con gratitud por la participante.

"Muchas gracias... Acá estoy, no me van a vencer", respondió la actriz, reafirmando nuevamente su decisión de seguir adelante dentro del certamen.