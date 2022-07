Cielo Latini, autora de Abzurdah compartió su dieta y las redes explotaron en críticas

Cielo Latini es la autora y protagonista del libro Abzurdah que en 2015 fue llevado a la pantalla grande con la actuación de la China Suárez, Gloria Carrá, Esteban Lamothe, entre otras figuras. En el manuscrito, la escritora cuenta su propia historia a través de la personaje principal, una joven hiperexigente que sufre de anorexia, tiene presiones familiares y a su vez vive una relación amorosa basada en la manipulación.

Cielo Latini es la autora y protagonista del libro Abzurdah que en 2015 fue llevado a la pantalla grande con la actuación de la China Suárez, Gloria Carrá, Esteban Lamothe, entre otras figuras. En el manuscrito, la escritora cuenta su propia historia a través de la personaje principal, una joven hiperexigente que sufre de anorexia, tiene presiones familiares y a su vez vive una relación amorosa basada en la manipulación.

Latini dejó ese pasado atrás y en varias oportunidades supo comentar cómo fue cambiando su rutina para sanar. Este domingo, la redactora contestó un tweet de @fmendiguren quien le preguntaba a sus seguidores qué hábitos consideran que les cambiaron la vida para bien. El posteo de la escritora que causó polémica.

“Hace 4 años dejé las harinas al 100%, me hice vegana (soy veggie desde los 20), dejé de contactarme con gente que me vibra mal, no veo noticieros/portales, yoga todos los días de mi vida llueva o truene, medito y practico la gratitud. Jamás fui tan feliz :)”, escribió Cielo.

La publicación generó múltiples reacciones negativas en los internautas. “Dejá de fomentar TCAs, no te alcanzó con el libro de mierda que escribiste?”, escribió una usuaria haciendo referencia a los trastornos de conducta alimentaria como la anorexia a la que la escritora hizo referencia en Abzurdah.

En otro tweet, una joven quiso destacar las palabras de Cielo haciendo alusión a que ella quisiera alcanzar una rutina como la de la autora, pero otra usuaria le dijo que no siguiera los consejos de Lattini.

Por su parte, este lunes Cielo Latini publicó otro tweet donde se refirió a las personas que la estaban criticando. “Las personas que hablan mierd* lo hacen porque están llenos de mierd* (quién no ha pasado por ahí alguna vez?). Ocúpense de sus vidas, lean cosas lindas, vean cosas lindas, ocúpense de mejorar su amor por ustedes mismos”, detalló. El descargo de Cielo Latini contra las críticas que recibió.

Con esa publicación armó un hilo y siguió escribiendo al respecto: “Fíjate cómo estás usando tu vida, tu cuerpo, tu alma. Estás perdiendo tiempo hablando mal otro, tiempo que podrías estar usando para estudiar algo, para leer un buen libro, para ver netflix, no sé. Hay tanto por hacer! Gestionen mejor su tiempo”.

Y al final cerró diciendo: “Existen 3 modalidades en el mundo material: bondad, pasión e ignorancia. Bondad: gente pura (casi no hay). Pasión: hacer, hacer, hacer, desear, compulsión. Ignorancia: destrucción, oscuridad, malos pensamientos sobre vos y los otros. Dónde estás hoy?”.