Christian Petersen tuvo una recaída y fue nuevamente internado: "Ingresó con alucinaciones"

Christian Petersen volvió a ser internado a tan solo cuatro meses de haber recibido el alta médica, luego de la descompensación que sufrió mientras escalaba el volcán Lanín en la Patagonia. La información fue confirmada en el programa LAM (América TV) por la periodista Pilar Smith, quien brindó detalles precisos sobre el ingreso del chef al centro de salud.

Según la comunicadora, la situación ocurrió en las últimas horas:

"Está internado en estos momentos. Ingresó ayer a la noche al Hospital Alemán acompañado por su esposa. Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al sector de psiquiatría".

Smith agregó además una segunda descripción del cuadro que encendió las alertas en el ámbito mediático:

"Aparentemente, llegó en el medio de un brote, con estas alucinaciones que nos marcan. Lograron estabilizarlo y aún no hay parte médico. En el día de mañana podrían llegar a darlo. Así que está internado en estos momentos".

El ingreso se produjo por la guardia del establecimiento y, según lo informado, fue derivado directamente al sector de psiquiatría tras la evaluación inicial.

La reacción en vivo y el antecedente del Lanín

La noticia generó sorpresa inmediata en el estudio de LAM, donde el conductor Ángel de Brito también se refirió al episodio, vinculándolo con el antecedente ocurrido durante la escalada al volcán Lanín:

"Bueno, esperemos que se ponga bien y que se recupere. La otra vez fue el episodio también de cuando habían subido al volcán Lanín. En aquel momento había sido desmentido todo el episodio, pero era real lo que había pasado. No tiene por qué contarlo, eso es cierto, pero bueno, había muchos testigos de ese día. Habían hablado del Síndrome de la Montaña, pero eran otros los temas... Ojalá se ponga bien".

El conductor remarcó además que, en aquel momento, el episodio había sido inicialmente desmentido, aunque posteriormente se habría confirmado que efectivamente ocurrió, en un contexto donde hubo múltiples testigos y versiones cruzadas sobre lo sucedido durante aquella actividad en altura.

Impacto en redes sociales y muestras de apoyo

Tras conocerse la internación, la noticia rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde gran cantidad de usuarios manifestaron preocupación por el estado de salud del chef, cuyo cuadro actual permanece reservado.

Entre los mensajes que circularon en plataformas como Instagram, se destacaron expresiones de apoyo y deseo de recuperación, tales como:

"¡Vamos, Christian!"

"Mucha tristeza. Ojalá se recupere pronto"

"Deseo que pueda superarlo"

Estas manifestaciones se multiplicaron en pocas horas, reflejando el impacto público del nuevo episodio médico.

Antecedentes recientes y evolución del cuadro clínico

La situación actual se enmarca dentro de un historial médico reciente que ya había generado preocupación meses atrás. Tras su última internación, Christian Petersen fue dado de alta el 6 de enero en el mismo Hospital Alemán, luego de haber pasado casi un mes internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, desde donde fue posteriormente trasladado a la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel momento, las autoridades del Hospital Alemán habían informado oficialmente:

"El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente".

El episodio previo había sido descrito como un cuadro delicado de salud, que incluyó una falla multiorgánica, según los antecedentes mencionados en torno a su evolución clínica.

Un perfil reservado tras los episodios médicos

Luego de atravesar una situación de alta complejidad, el chef optó por un perfil bajo, concentrándose en su trabajo y reduciendo al mínimo sus apariciones públicas. Según se indicó, las declaraciones a la prensa fueron limitadas, lo que contribuyó a que los detalles de su recuperación se mantuvieran en un marco de reserva.

En este nuevo episodio, aún no se ha difundido un parte médico oficial, aunque se informó que el paciente habría logrado estabilizarse tras su ingreso y que podría haber novedades en las próximas horas.

La evolución de su estado de salud permanece bajo seguimiento, mientras el entorno médico y mediático aguarda información oficial sobre su recuperación.