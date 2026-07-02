Confirmaron la millonaria suma por la que Flor Peña lleva a juicio a Nico Occhiato y Luzu

El conflicto entre Flor Peña, Nico Occhiato y Luzu sumó un nuevo capítulo con la confirmación de que la actriz y conductora iniciará acciones judiciales por una cifra millonaria. La disputa, que comenzó tras un episodio ocurrido durante una emisión del ciclo, fue escalando con el correr de las horas y terminó por romper cualquier posibilidad de un acuerdo entre las partes.

Luego de lo sucedido, Nico Occhiato emitió un comunicado en el que informó las medidas adoptadas. Al día siguiente realizó un descargo al aire, en el que pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, durante esa intervención pública no mencionó en ningún momento a la actriz.

A partir de ese episodio, el programa dejó de salir al aire, marcando un punto de inflexión en el conflicto. Paralelamente, comenzaron las conversaciones entre Flor Peña y Nico Occhiato para resolver la desvinculación de la conductora, pese a que todavía mantenía un contrato vigente con la señal de streaming.

Una negociación que nunca encontró un punto de acuerdo

Desde un primer momento, el abogado de la actriz, Fernando Burlando, había advertido que las conversaciones entre las partes se encontraban muy lejos de alcanzar un entendimiento económico.

Con el avance de las negociaciones, esa distancia no solo se mantuvo, sino que terminó fortaleciendo la posibilidad de que el conflicto se resolviera en la Justicia.

Según explicó el letrado durante una entrevista con LAM América (TV), el panorama era poco alentador.

"Me parece que el acuerdo está muy lejano, una pena. Creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores así como lo reconoció en primer término Florencia. La actitud de Luzu deja muchísimo que desear", precisó Burlando al referirse a las primeras conversaciones mantenidas entre las partes.

Para el abogado, la resolución del conflicto debía contemplar no solo la finalización del vínculo contractual, sino también las consecuencias que el episodio habría generado sobre la actriz.

En ese sentido, sostuvo:

"La forma de poner un poco las cosas en equilibrio sería resolviendo el contrato como corresponde, considerando todo lo que sucedió y el grave perjuicio que se le generó a Florencia, y me parece que no estamos en esa instancia. Ellos pretenden que Florencia diga que se va a su casa y eso no corresponde. Hay cuestiones legales que hay que respetar y ese es el punto."

Las declaraciones reflejaron la distancia existente entre ambas posiciones y anticiparon un escenario judicial como desenlace del conflicto.

La cifra definitiva de la demanda

La confirmación de la suma que reclamará Flor Peña llegó de la mano de Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, quien brindó la información durante la emisión del ciclo Pasó en América.

Sobre el cierre del programa del miércoles, la panelista reveló el monto que la actriz exigirá por daños y perjuicios, una cifra que sorprendió incluso a los conductores Sabrina Rojas y Tartu Tartúfoli.

"Finalmente Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", afirmó Barby Franco, dejando en evidencia la magnitud económica que adquirió el conflicto.

La cifra representa un cambio significativo respecto de las primeras versiones que habían trascendido.

En un principio, se había informado que el reclamo económico rondaría los 200 millones de pesos. Sin embargo, esa posibilidad quedó atrás y finalmente el monto que será reclamado judicialmente asciende a 750 millones de pesos.

El impacto personal señalado por Fernando Burlando

Además de referirse al estado de las negociaciones, Fernando Burlando hizo foco en la situación emocional que atraviesa su representada.

El abogado aseguró que Flor Peña continúa afectada por todo lo sucedido y describió el impacto que el episodio habría tenido sobre ella.

"Está angustiada y atravesada por el dolor, esto es algo que lo podés constatar si la llamás, está muy afectada", expresó.

Las declaraciones del letrado complementan el planteo jurídico que sostiene la actriz, al remarcar las consecuencias personales derivadas del conflicto.

Los principales puntos del conflicto

Entre los aspectos centrales que surgen de la información conocida se destacan:

Nico Occhiato emitió un comunicado horas después de lo sucedido.

emitió un comunicado horas después de lo sucedido. Al día siguiente realizó un descargo al aire con un pedido de disculpas, sin mencionar a Flor Peña .

. El programa dejó de emitirse desde ese momento.

desde ese momento. Comenzaron negociaciones por la desvinculación de la actriz, pese a que mantenía un contrato vigente con la señal de streaming.

Fernando Burlando sostuvo que las conversaciones estaban lejos de alcanzar un acuerdo.

sostuvo que las conversaciones estaban lejos de alcanzar un acuerdo. El abogado cuestionó la postura de Luzu y afirmó que debía respetarse la resolución contractual considerando el perjuicio sufrido por la actriz.

y afirmó que debía respetarse la resolución contractual considerando el perjuicio sufrido por la actriz. Burlando aseguró que Flor Peña continúa angustiada y muy afectada por lo ocurrido.

continúa angustiada y muy afectada por lo ocurrido. Barby Franco confirmó que la demanda será por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios .

confirmó que la demanda será por . La cifra supera ampliamente los 200 millones de pesos que habían trascendido inicialmente.

Con la confirmación del reclamo económico por 750 millones de pesos, el conflicto entre Flor Peña, Nico Occhiato y Luzu ingresó en una nueva etapa. Luego de una negociación que, según Fernando Burlando, nunca logró acercar posiciones, todo indica que la resolución quedará en manos de la Justicia. La distancia entre las partes, las diferencias sobre la forma de resolver el contrato vigente y el planteo por los daños y perjuicios configuran el escenario de un litigio que, de acuerdo con la información difundida, ya dejó atrás la instancia de diálogo para avanzar hacia un juicio.