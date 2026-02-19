Guillermina Valdés rompió el silencio y confirmó el acercamiento de Mauricio Macri

En medio de las especulaciones surgidas tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, una de las figuras señaladas como posible nueva pareja del exmandatario decidió hablar. Guillermina Valdés puso fin a los rumores y aclaró con precisión qué ocurrió realmente entre ella y el dirigente político.

Luego de que se conociera la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, comenzaron a circular versiones que vinculaban al expresidente con distintas mujeres del ámbito público. En ese escenario mediático cargado de especulaciones, el nombre de Guillermina Valdés apareció como uno de los posibles romances atribuidos al exmandatario.

La empresaria, figura conocida tanto por su actividad profesional como por su presencia en los medios, fue señalada como una de las supuestas nuevas parejas del político. Sin embargo, hasta ahora no había existido una confirmación directa sobre la naturaleza del vínculo.

La confesión en Intrusos

La aclaración llegó a través de un móvil del programa Intrusos, donde Guillermina Valdés decidió hablar sin rodeos y explicar qué había sucedido.

Lejos de alimentar el misterio, la empresaria confirmó que efectivamente hubo un acercamiento por parte de Mauricio Macri. Según relató, el exmandatario le envió mensajes invitándola a salir. No obstante, la historia no avanzó.

"Es una lástima que se dio a conocer, no lo puedo creer porque la verdad es que no pasó nada", expresó Valdés ante las cámaras, marcando desde el inicio su postura sobre la magnitud que tomó el tema.

Ante la insistencia del cronista respecto a si existieron mensajes concretos, fue categórica:

"Dije la verdad: que me escribió y que no salimos".

Qué ocurrió realmente

En su testimonio, Guillermina Valdés detalló con claridad los hechos, despejando cualquier interpretación ambigua. Los puntos centrales de su declaración fueron:

Existieron mensajes enviados por Mauricio Macri.

La invitación fue a salir.

Ella rechazó la propuesta.

No hubo encuentro.

No prosperó ningún vínculo.

La empresaria explicó que su decisión de hablar tuvo que ver con experiencias anteriores en las que optó por el silencio y las versiones terminaron instalándose como certezas.

"Muchas veces no aclare y las cosas quedan flotando, se dan por hecho. Acá no hay duda: me escribió, no dio para salir. A mí no me dio y buena onda", sentenció, marcando una diferencia respecto de situaciones pasadas.

En esa frase se condensa el eje de su postura: no hubo conflicto, no hubo romance, no hubo historia que desarrollar. Simplemente un intento de acercamiento que no prosperó.

La exposición pública y sus límites

Otro de los puntos que remarcó fue su incomodidad frente a la difusión del episodio. Cuando se le consultó por qué lamentaba que la información hubiera salido a la luz, respondió con franqueza:

"No tiene sentido que se sepa algo que no prospera. No lo negué porque no tengo nada que ocultar".

La declaración pone el foco en un aspecto recurrente de la exposición pública: la amplificación de situaciones que no llegan a convertirse en hechos relevantes. En este caso, la empresaria dejó en claro que eligió no negar la existencia del mensaje justamente porque no implicaba nada más.

Su planteo fue directo: no hubo ocultamiento ni intención de generar misterio. Solo una invitación que no prosperó y que, a su entender, no ameritaba convertirse en noticia.

Punto final a las versiones

Sobre el cierre de la entrevista, Guillermina Valdés fue concluyente respecto a la posibilidad de un vínculo con el expresidente.

"No, justamente por eso no salí con él. Simplemente dije que sí, que me escribió y que no salí porque no prosperó", afirmó, clausurando así cualquier especulación sobre un romance.

Con estas palabras, la empresaria estableció una línea clara entre un acercamiento y una relación. Confirmó el contacto, negó el desarrollo posterior y marcó que su decisión fue no avanzar.

En un contexto donde cada gesto o mensaje puede convertirse en titular, la intervención pública de Valdés buscó ordenar la narrativa. Su versión no deja margen para interpretaciones: hubo mensajes, hubo una invitación, hubo una negativa. Y nada más.

Así, tras semanas de versiones que la situaban como una de las posibles nuevas parejas de Mauricio Macri tras su separación de Juliana Awada, la propia protagonista fijó posición y cerró el capítulo con una declaración precisa y sin ambigüedades.