Conmoción en la música argentina: qué se sabe de la muerte Marcos Camino

La muerte de Marcos Camino, uno de los principales referentes y fundadores históricos de Los Palmeras, generó conmoción en el ambiente artístico y en el mundo de la música popular argentina. El músico tenía 76 años y fue encontrado sin vida en un galpón logístico perteneciente a la agrupación, ubicado en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con la información incluida en el parte policial, se investigan las circunstancias del fallecimiento y, entre las hipótesis que se encuentran bajo análisis, figura la posibilidad de que el artista se haya quitado la vida en su propio estudio de grabación. Hasta el momento, los datos proporcionados indican que el hallazgo se produjo después de que una familiar advirtiera una situación que despertó preocupación.

Según la reconstrucción de los acontecimientos, fue su cuñada quien detectó, mediante las cámaras de seguridad, que Camino había ingresado al establecimiento. Sin embargo, después de transcurrido un tiempo, observó que el músico no salía del lugar, una circunstancia que llamó su atención y motivó que decidiera regresar para comprobar qué estaba sucediendo.

Ante la preocupación, volvió acompañada por un empleado de la agrupación. Al llegar, ambos intentaron acceder al sector donde se encontraba el artista y, después de forzar la puerta, encontraron su cuerpo sin vida.

El episodio dio lugar a un importante operativo policial en el establecimiento, con la participación de varios móviles y efectivos de la Policía Científica, que intervinieron para desarrollar las tareas correspondientes en el lugar.

El operativo policial y las primeras actuaciones

El hallazgo del cuerpo motivó la intervención de las autoridades policiales y de los equipos encargados de realizar las pericias. La presencia de distintos móviles y personal especializado obligó a interrumpir el tránsito en la zona durante varias horas, con el objetivo de facilitar el trabajo de los investigadores.

La interrupción vehicular se mantuvo mientras se desarrollaban las actuaciones en el galpón logístico de Los Palmeras, situado en Candioti Norte. En paralelo, los familiares del músico llegaron al establecimiento después de conocer la noticia de su fallecimiento.

De acuerdo con el parte policial, una de las líneas que se investiga es si Camino se quitó la vida dentro de su propio estudio de grabación. No obstante, las circunstancias del episodio quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes y a las tareas de investigación.

La secuencia conocida comienza con el ingreso del músico al lugar, registrado por las cámaras de seguridad, continúa con la preocupación de su cuñada al advertir que no lo veía salir y culmina con el ingreso de ella y un empleado, quienes encontraron el cuerpo después de forzar la puerta.

Estos elementos forman parte de la información conocida sobre el episodio que terminó con la vida de uno de los nombres más representativos de la cumbia santafesina.

El comunicado de Los Palmeras

La confirmación oficial del fallecimiento llegó a través de un comunicado difundido por Los Palmeras. La agrupación expresó su profundo dolor por la pérdida de quien fue una figura central de su historia musical y compartió un mensaje dirigido tanto a sus seguidores como a las personas que acompañaron al músico durante su trayectoria.

"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", expresaron.

En el mismo comunicado, los integrantes del conjunto también hicieron un pedido especial relacionado con la intimidad de los familiares y el tratamiento público de la noticia. Ante la repercusión que generó el fallecimiento, solicitaron prudencia y responsabilidad en la difusión de información sobre lo sucedido.

"Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento", concluyeron.

El mensaje representó la despedida institucional de una agrupación cuya historia estuvo estrechamente vinculada con la figura de Camino, tanto por su participación artística como por el papel que desempeñó en la conducción del conjunto.

El camino del éxito de Los Palmeras

La historia musical de Marcos Camino dentro de la agrupación comenzó el 9 de diciembre de 1972, cuando se incorporó a una formación que todavía llevaba el nombre de Sexteto Palmeras.

A partir de entonces, su participación fue mucho más allá de la interpretación del acordeón. El músico asumió un papel fundamental en la conducción musical y operativa del conjunto, convirtiéndose en una de las figuras determinantes para el desarrollo y la consolidación de Los Palmeras.

Su trayectoria estuvo marcada por una presencia sostenida dentro de la estructura de la banda, en la que contribuyó a construir una identidad musical reconocible. Junto a Rubén "Cacho" Deicas, conformó una dupla que resultó central para que el grupo alcanzara reconocimiento tanto en Argentina como en escenarios internacionales.

La importancia de Camino dentro de la agrupación estuvo relacionada con su capacidad artística y con la responsabilidad que asumió en el funcionamiento del conjunto. Desde su incorporación, participó de un recorrido que permitió que Los Palmeras se consolidaran como uno de los principales referentes de la cumbia santafesina.

Su acordeón se transformó en una de las marcas distintivas del grupo y quedó asociado a canciones que alcanzaron una enorme popularidad, convirtiéndose en clásicos de la música tropical argentina.

Las canciones que llevaron su acordeón a distintas generaciones

Entre las composiciones más representativas vinculadas con la trayectoria de Los Palmeras aparecen temas como "El Bombón Asesino", "La Suavecita" y "Soy Sabalero", canciones que quedaron incorporadas al repertorio popular y que contribuyeron al reconocimiento del conjunto.

A través de su acordeón, Marcos Camino formó parte de una identidad musical que trascendió el ámbito de la cumbia santafesina y llegó a públicos de diferentes lugares. Esas canciones se convirtieron en parte fundamental del recorrido artístico de la banda y en referencias para sus seguidores.

Uno de los casos más significativos fue "Soy Sabalero", una canción que adquirió un significado particular para los hinchas del Club Atlético Colón. Su vínculo con la identidad futbolística del equipo santafesino se fortaleció especialmente después de la presentación de Los Palmeras durante la final de la Copa Sudamericana de 2019.

Aquella actuación contribuyó a que el tema alcanzara una dimensión especial entre los simpatizantes del club, convirtiéndose en una expresión musical estrechamente relacionada con el sentimiento de los hinchas.

De esta manera, la trayectoria de Camino quedó asociada no solamente a la evolución de Los Palmeras, sino también a canciones que encontraron un lugar propio en la cultura popular y en manifestaciones colectivas vinculadas con la música y el fútbol.