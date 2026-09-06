Cruce entre las abogadas de Wanda e Icardi: acusaciones y tensión

La tradicional mesa de La noche de Mirtha (eltrece) se convirtió este sábado en escenario de un fuerte intercambio entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, representantes legales de Wanda Nara y Mauro Icardi, respectivamente. La tensión apareció cuando ambas fueron consultadas por Juana Viale acerca del conflicto que mantienen sus representados, integrantes de una expareja cuyo enfrentamiento adquirió una marcada exposición mediática.

Rosenfeld fue la primera en tomar la palabra y eligió poner el foco sobre uno de los aspectos centrales de este tipo de situaciones: la necesidad de preservar la intimidad cuando se trata de cuestiones familiares. La abogada remarcó que los asuntos vinculados con la familia pertenecen al ámbito privado y sostuvo que aborda ese tipo de temas desde una particular sensibilidad.

"Todo es de índole privada. Todo lo que es familia es reservado y lo que yo quiero decir es que a mí me enseñaron, tengo el tema familia puesto en mí con mucha sensibilidad", afirmó Rosenfeld durante la conversación.

Pero la respuesta de Marcovecchio llegó rápidamente y estuvo acompañada por una frase que dejó planteada la tensión entre ambas profesionales. "A ella le encanta contestar primero. Lo más lindo es que cuando contesta primero, me deja el rebote", señaló la representante legal de Mauro Icardi.

A partir de ese momento, el intercambio dejó de estar centrado únicamente en la privacidad de la situación familiar y avanzó hacia un cuestionamiento directo sobre la forma en que el caso es difundido públicamente.

Marcovecchio cuestionó la exposición del expediente

Marcovecchio apuntó contra lo que consideró una exhibición excesiva de elementos vinculados con el expediente y las circunstancias privadas de las partes. En particular, cuestionó la difusión de intercambios y situaciones que, según su planteo, deberían permanecer dentro de un ámbito reservado.

"Es obscena la exhibición del expediente, de las circunstancias privadas, de los intercambios que ha habido entre las partes e incluso las invenciones", sostuvo la abogada.

En ese marco, hizo referencia a la publicación de información antes de que determinadas medidas hubieran sido decretadas. Como ejemplo, señaló que se había informado públicamente sobre una supuesta prohibición de salida del país antes de que esa medida hubiera sido decretada.

"Antes de que estemos en un tiempo, ya se publican. Por ejemplo, no se había decretado una prohibición de salida del país y ya estaba publicado", agregó Marcovecchio.

El planteo puso nuevamente en el centro de la discusión la dificultad de mantener la reserva sobre un conflicto familiar cuando los protagonistas tienen una enorme exposición pública y cada instancia del enfrentamiento genera atención mediática.

"¿Vamos a hablar la verdad o vamos a mentir?"

El momento de mayor tensión llegó cuando Rosenfeld decidió interpelar directamente a su colega. La discusión adquirió entonces un tono mucho más confrontativo y dejó atrás las diferencias generales sobre la exposición del caso.

"¿Vamos a hablar la verdad o vamos a mentir?", preguntó Rosenfeld. La respuesta de Marcovecchio fue inmediata y también estuvo dirigida de manera personal hacia su colega: "Eso tendría que preguntártelo yo a vos. La especialista en decir cosas distintas en la televisión sos vos".

El intercambio expuso de manera abierta las diferencias entre ambas abogadas y reflejó la tensión que existe alrededor del conflicto que representan. Las dos continuaron con el contrapunto, en una escena televisiva que permitió observar cómo las discusiones vinculadas con el caso trascienden el ámbito judicial y alcanzan también los espacios públicos donde sus protagonistas son consultadas.

La disputa quedó así planteada en dos planos. Por un lado, la defensa de la privacidad y la reserva de las cuestiones familiares. Por otro, el cuestionamiento a la manera en que distintos elementos del expediente y de las circunstancias personales llegan a difundirse públicamente.

Juana Viale en reemplazo de Mirtha

El fuerte cruce entre las abogadas ocurrió, además, en una emisión que tuvo una particularidad: Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en la conducción de La noche de Mirtha.

La ausencia de la histórica conductora estuvo relacionada con un problema de salud. Al comenzar el programa, Juana explicó a los espectadores que su abuela se encontraba en su casa recuperándose de una gripe.

"Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme", expresó la conductora al abrir la emisión.

De esta manera, dejó claro que Mirtha no se encontraba en el estudio y que permanecía en su domicilio durante su recuperación.