Cuál es la frase que usa Fede Bal para conquistar mujeres

Federico Bal es uno de los actores que más novias presentó en los últimos años y el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal reveló en varias oportunidades que le cuesta mucho la fidelidad porque le encantan las mujeres.

En redes sociales descubrieron que usa la misma frase para todas las mujeres que pretende conquistar y todo comenzó a partir de un posteo de su actual pareja, Evelyn Botto, en Instagram.

Allí, la actriz compartió un carrete de imágenes para resumir su 2025, acompañado por la frase "El año que aprendí a volar" y Fede Bal comentó "Me muero con vos".

En tanto, ella respondió con un corazón y el intercambio alcanzó para confirmar, una vez más, el romance que, semanas atrás, ya había sido blanqueado públicamente cuando Botto lo presentó como su novio.

Sin embargo, el gesto romántico tomó otra dimensión cuando seguidores atentos recordaron que Bal había escrito exactamente el mismo mensaje el 24 de febrero de 2024 en una publicación de Flor Díaz. En aquella oportunidad, la joven había subido una foto personal y el actor reaccionó con idénticas palabras, lo que, en su momento, también había alimentado rumores y especulaciones sobre su vínculo.

La coincidencia no tardó en viralizarse y dividió opiniones. Mientras algunos defendieron al actor señalando que se trata simplemente de una expresión habitual en su forma de hablar, otros cuestionaron la falta de originalidad y marcaron un patrón repetido en su manera de vincularse públicamente con sus parejas.__IP__

Entre los comentarios que circularon tras la viralización, se leyeron frases como: "Te morís con todas", "Siempre el mismo comentario" y "No se te cae una idea distinta".

Fede Bal salió con muchas mujeres conocidas, entre ellas: Barbie Vélez, Flor Marcasoli, Flor Díaz, Sofí Aldrey, Tamara Gala, Laurita Fernández y Evelyn Botto. Además, tuvo romances breves con: Silvina Escudero y Claudia Albertario. Algunas relaciones terminaron en escándalo por infidelidad. ¿Habrá usado con todas la misma frase?