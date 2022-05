Dalma Maradona hizo un descargo en su cuenta oficial de Instagram por no ser invitada al homenaje a Diego en los Martín Fierro.

“Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martin Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá”, comenzó la hija de Claudia Villafañe.

Luego, Dalma apuntó con Ventura: “Mi amigo Gabriel Schultz no entiende como no nos invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quien lo organiza, jamás estaríamos invitadas, no se preocupen”.