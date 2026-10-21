Darín y los ataques en redes: "La maldad no me deja de sorprender"

Ricardo Darín y Diego Peretti participaron del programa "Otro Día Perdido", emitido por eltrece, donde conversaron sobre las agresiones que reciben algunas figuras públicas en las redes sociales y el efecto que pueden tener esos comentarios. La entrevista se desarrolló en medio de la promoción de la película Lo dejamos acá, ocasión en la que ambos actores compartieron sus experiencias y reflexiones sobre el comportamiento de los usuarios en los entornos digitales.

Durante la charla, Peretti reconoció que los ataques que recibe en las redes pueden afectarlo emocionalmente y alterar su estado de ánimo. El protagonista de Los Simuladores explicó que esas situaciones no le resultan indiferentes y que, en ocasiones, le cuesta mantener la distancia frente a los comentarios agresivos.

"Cuando me pegan en todo esto de las redes, me desacomoda", expresó el actor, al describir el efecto que tienen sobre él las críticas y las agresiones que circulan en esos espacios.

Darín, por su parte, planteó una distinción entre las opiniones desfavorables que pueden recibir quienes trabajan en el ámbito artístico y aquellos comentarios en los que identifica una intención deliberada de lastimar. Para el actor, no todas las críticas tienen el mismo sentido y existe una diferencia importante entre expresar un desacuerdo y actuar desde la maldad.

Su reflexión se convirtió en uno de los momentos centrales de la conversación, al poner el foco en las motivaciones que pueden estar detrás de determinados ataques y en la dificultad de comprender por qué algunas personas destinan tiempo y energía a perjudicar a otras.

"A mí lo único que me jode es la maldad"

Darín fue directo al explicar qué aspecto de las agresiones en redes sociales le resulta más difícil de aceptar. Según señaló, no son las críticas en sí mismas las que más le molestan, sino la intención maliciosa que percibe detrás de determinados mensajes. "A mí lo único que me jode es la maldad. Cuando olfateás que detrás del poncho está el cuchillo escondido, eso la verdad que no me termina nunca de entrar en la cabeza. Hay que ponerle mucha energía a eso. Hay que superar filtros propios y ajenos para llegar a hacer la maldad que tenés planeada. Eso no me deja de sorprender nunca", reflexionó.

Con esa comparación, el actor describió la sensación de advertir que detrás de determinadas expresiones existe una intención oculta de hacer daño. Lo que le genera sorpresa, explicó, es el esfuerzo que una persona debe realizar para atravesar sus propios límites y los de su entorno antes de concretar una agresión deliberada.

La reflexión también dejó en claro que, para Darín, la maldad no es un elemento menor dentro de las discusiones que se producen en las redes. Su preocupación se concentra en la decisión de perjudicar a otra persona, más allá de que exista una diferencia de opinión o una evaluación negativa sobre su trabajo.

El actor señaló que, en ocasiones, esa intención puede reconocerse en la forma en que se expresan determinados usuarios. "A veces se ve la mala intención", resumió, al referirse a los mensajes en los que considera que el objetivo va más allá de manifestar una crítica.

Las críticas forman parte del oficio, pero ...

A pesar de su rechazo a la maldad, Darín aclaró que entiende las críticas como una parte natural de su profesión. Desde su perspectiva, quienes trabajan como actores están expuestos a las opiniones del público y deben aceptar que cada persona pueda expresar su punto de vista.

"Después, las críticas son inherentes a lo que es nuestro nuestro oficio. Eso está bien y cada uno además tiene el derecho de decir lo que le parece", sintetizó.

La distinción que estableció el actor separa las opiniones sobre el trabajo artístico de las agresiones que, según su interpretación, buscan lastimar. En el primer caso, reconoció el derecho de las personas a expresar sus pareceres, incluso cuando estos sean desfavorables. En el segundo, cuestionó la intención que puede existir detrás de determinados mensajes.

Su postura no estuvo dirigida a rechazar toda crítica ni a negar el lugar que tiene la opinión pública en la actividad artística. Por el contrario, Darín señaló que las valoraciones y los cuestionamientos forman parte del oficio, pero sostuvo que le sigue resultando difícil comprender la energía que algunas personas dedican a actuar con malicia.

La conversación con Peretti permitió abordar así dos experiencias frente a las agresiones digitales. Mientras el protagonista de Los Simuladores reconoció que los ataques pueden desacomodarlo, Darín puso el acento en la diferencia entre una crítica legítima y una conducta que identifica como deliberadamente dañina.

Peretti cuestionó el avance de la tecnología

La charla también se extendió a la presencia cada vez mayor de la tecnología y a los cambios que produjo durante los últimos años. En ese tramo de la entrevista, Peretti expresó su cansancio frente a la influencia que tienen estos recursos en la vida cotidiana.

"Estoy podrido de la tecnología. No nos va a llevar a buen puerto", afirmó el actor. Su comentario introdujo una mirada crítica sobre el rumbo que puede tomar una sociedad cada vez más atravesada por herramientas digitales. La preocupación apareció vinculada con el debate previo sobre las redes sociales y las agresiones que circulan en ellas.

Darín coincidió en señalar aspectos que le generan inquietud, aunque puso especial atención en lo que ocurre con los más jóvenes. Para el actor, uno de los problemas está relacionado con la posibilidad de que el uso de la tecnología se convierta en una conducta adictiva y termine debilitando los vínculos presenciales.

"Está generando una adicción que te aleja del cara a cara. Se produce una desvinculación", remarcó.

De esa manera, Darín relacionó el uso de la tecnología con el riesgo de perder espacios de interacción directa. Su observación apuntó a la distancia que puede generarse cuando el contacto digital ocupa un lugar cada vez más importante y desplaza el encuentro cara a cara.

La preocupación por los jóvenes fue uno de los aspectos que destacó el actor, que describió el fenómeno como una forma de desvinculación. Tanto sus palabras como las de Peretti reflejaron una mirada crítica sobre el impacto que la tecnología puede tener en las relaciones humanas.

La emoción de Darín por la llegada de su nieto Dante

Además de conversar sobre las redes sociales y la tecnología, Ricardo Darín compartió un aspecto mucho más íntimo de su vida familiar: la felicidad que siente desde la llegada de su primer nieto, Dante. El actor habló con emoción sobre esta nueva etapa y reconoció que tanto él como su entorno están profundamente movilizados por el nacimiento del bebé. Sin embargo, explicó que uno de los aspectos que más lo conmueve no es solamente convertirse en abuelo, sino observar a su propio hijo en el rol de padre.

"Todos estamos enloquecidos de amor con él. Lo más fuerte es ver a tu hijo padre. Eso es lo más fuerte de todo. Lo del nieto ya me va a caer la ficha. Bueno, yo tengo una prevención, que es la distancia, entonces lo voy tomando con pinzas", comentó.

En sus palabras, Darín describió una emoción que combina la felicidad por la llegada de Dante con la experiencia de observar cómo su hijo atraviesa una etapa completamente nueva. El actor reconoció que todavía está asimilando lo que significa convertirse en abuelo y mencionó la distancia como un factor que influye en la manera en que vive este momento.

Aun así, dejó en claro que la llegada del bebé despertó una alegría compartida por toda la familia. Su relato mostró que la experiencia de convertirse en abuelo adquiere una dimensión particular cuando también permite contemplar el crecimiento de los propios hijos y los cambios que atraviesan en sus vidas.