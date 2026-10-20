Preocupación: Fabián Gianola fue atropellado por un auto y deberá ser operado de urgencia

El actor Fabián Gianola fue embestido por un auto en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le provocó algunas lesiones leves, y por lo cual será intervenido en las próximas horas para reducir sendas fracturas en un brazo y una muñeca.

El episodio se produjo cuando el artista, -de 63 años, salía de un centro comercial -en el barrio porteño de Saavedra- y fue atropellado por un hombre, quien iba al mando de un Audi, y tras el impacto Gianola cayó pesadamente sobre el asafalto, con golpes y escoriaciones en todo el cuerpo, como así también fractura expuesta de radio y otra lesión en los ligamentos de la muñeca derecha.

El conductor del vehículo, por su parte, permaneció junto al actor, hasta que éste fue derivado a un sanatorio privado, donde le hicieron las primeras curaciones y le colocaron un yeso.

Asimismo, Gianola confirmó que este miércoles será operado en un centro asistencial de San Isidro, donde le colocarán "una placa y tres tornillos", según expresó en declaraciones al diario La Nación.

Gianola estaba participando actualmente en la obra 'Los 39 escalones', de Alfred Hitchcock, junto a Fabián Mazzei, Fabiana García y Jorge 'Carna' Crivelli, aunque ahora deberá suspender sus actuaciones durante algunas semanas.

FABIÁN GIANOLA CONTÓ CÓMO FUE ASISTIDO TRAS EL ACCIDENTE

Al recordar los momentos posteriores al atropello, Gianola explicó que el conductor llamó al servicio de emergencias y que tanto la Policía como el SAME acudieron al lugar. "El señor que me atropelló llamó al 911, vino la policía, vino el SAME y me querían llevar al Pirovano y yo no quería. Me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso", detalló.

Sobre su estado de salud, el actor señaló que permanecía con el brazo inmovilizado y que, aunque podía desenvolverse con cierta normalidad, el dolor continuaba. "Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado. Ya mañana me opero en La Trinidad de San Isidro", explicó.

Finalmente, Gianola describió las molestias que le dejó el impacto y reiteró que necesitaba medicación para sobrellevar el dolor mientras esperaba la intervención. "Sigo bastante dolorido. El tipo nunca me vio, no se escuchó una frenada. Es muy doloroso, así que estoy con calmantes, y después que me opere, también", concluyó.