Martín Fierro de Radio 2026: todas las nominaciones y los detalles de una gran noche

La radio argentina vivirá este miércoles una de sus citas más importantes del año con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, premios que reconocerán las producciones realizadas durante 2025 tanto en AM como en FM. La ceremonia se desarrollará en el Goldencenter de Parque Norte y reunirá a conductores, periodistas, productores, operadores y otras figuras vinculadas con la actividad radiofónica.

El evento es organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y contará con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. La transmisión estará a cargo de Infobae, que acompañará el desarrollo de una gala en la que se conocerán los ganadores de las distintas categorías.

La actividad comenzará antes de la ceremonia central. A partir de las 20, la transmisión se concentrará en la llegada de los invitados a la alfombra roja, con Paula Varela y Guido Záffora como anfitriones. Por ese espacio pasarán las primeras figuras de la noche, en medio de la expectativa por los reconocimientos, los looks elegidos para la ocasión y los deseos de obtener una de las estatuillas.

La entrega contempla premios en 32 rubros, correspondientes a emisoras de AM y FM. A las distinciones por las producciones y las labores individuales se sumarán reconocimientos a la trayectoria, homenajes y los dos galardones más esperados: los Martín Fierro de Oro para la radio AM y FM.

En la edición de 2025, los premios principales quedaron en manos de Beto Casella, por Nadie nos para, de Rock & Pop, y de Un buen momento, de Radio La Red, en las categorías de FM y AM, respectivamente.

Luis Ventura destacó el valor cultural del Martín Fierro

En la previa de la ceremonia, el titular de APTRA, Luis Ventura, visitó el programa Infobae al Amanecer, de Infobae en vivo, donde se refirió a la historia y al significado de los premios.

Ventura destacó la capacidad de la radio para adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia, en referencia a un medio centenario que ha atravesado distintas etapas y transformaciones. "El Martín Fierro simboliza y engloba todas las expresiones que tienen que ver con la información y la artística. Es un gauchito con una guitarra y las boleadoras, que dejó de ser una estatuilla para convertirse en un símbolo de cultura que trascendió las fronteras nacionales", señaló.

Sus palabras pusieron el foco en la dimensión simbólica de una distinción que, según explicó, excede el reconocimiento individual y reúne las diferentes expresiones de la comunicación radiofónica, desde el periodismo y la información hasta las propuestas artísticas.

La ceremonia producida por Red Cube tendrá como protagonistas a las figuras nominadas en las distintas categorías. Como ocurre en cada edición, la expectativa estará puesta tanto en los ganadores como en los discursos, los homenajes, las trayectorias reconocidas y las posibles polémicas que puedan surgir durante la noche.

Los nominados a los Martín Fierro de Radio 2026

La lista de candidatos abarca programas periodísticos, espacios de interés general, ciclos deportivos, propuestas musicales y culturales, servicios informativos y distintas labores profesionales. Estos son los nominados informados para cada categoría.

Programa periodístico matutino diario en AM

Alguien tiene que decirlo: Eduardo Feinmann, Mitre.

Mañana Sylvestre: Gustavo Sylvestre, Radio 10.

Mesa chica: Alfredo Scocimarro, Del Plata.

Rolando por la mañana - RPM: Rolando Graña, Splendid.

Vamos Rivadavia: Nelson Castro, Rivadavia.

Programa periodístico matutino diario en FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos?: Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos.

Arriba carajo: Gastón Recondo, DSports.

De acá en más: María O'Donnell, FM Urbana Play.

Maldición, va a ser un día hermoso: Mario Pergolini, Vorterix.

Programa periodístico vespertino diario en AM

De vuelta: Pablo Duggan, Radio 10.

El ojo de la tormenta: Tomás Méndez, AM 750.

Pan y circo: Jonatan Viale, Rivadavia.

Pastor 910: Facundo Pastor, La Red.

MP 910: Marcelo Palacios, La Red.

Programa periodístico vespertino diario en FM

Atardecer de un día agitado: Sergio Lapegüe y Mariela Fernández, FM La 100.

Paren la mano: Lucas "Luquitas" Rodríguez, Vorterix.

Reloj de plastilina: Juan Di Natale, FM Mega.

Vuelta y media: Sebastián Wainraich, Urbana Play.

¿Quién paga la fiesta?: Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta, Rock and Pop.

Programas de interés general

En AM:

Basta baby: Baby Etchecopar, Rivadavia.

El amor es más fuerte: Nancy Pazos, Radio 10.

Encendidos en la tarde: María Isabel Sánchez, Mitre.

Tres de tres: Gabriel Ruocco, Continental.

En FM:

Coworking: Nacho Otero, Delta.

El club del Moro: Santiago del Moro y Maju Lozano, FM La 100.

La Negra Pop: Elizabeth "La Negra" Vernaci, Pop Radio.

No está todo dicho: Guido Kaczcka y Claudia Fontán, FM La 100.

Programa nocturno en AM y FM

Acá hay buen fútbol: Fernando Mancini, La Red.

Desde el alma: Oscar "Cholo" Gómez Castañón, Rivadavia.

Feudalísima: Marcela Feudale, Radio 10.

Programas semanales

En AM:

El loco de la azotea: Adrián Korol, Nacional.

Marca de radio: Eduardo Aliverti, AM La Red.

Pensándolo bien: Jorge Fernández Díaz, Mitre.

La hora referí: Daniel Dátola, La Red.

En FM:

Contragolpe: Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera, Radio Con Vos.

Dexter 107.9: Federico "Dexter" Wiemeyer, FM El Observador.

Dicen que dicen: Alberto Lotuf, Radio Con Vos.

El buen modo: Virginia Lago, FM La 2x4.

Deportes, música y cultura

Programa deportivo:

Fútbol 910: Juan Carlos "Toti" Pasman, La Red.

No veo la hora: Ariel Senosiain, FM D Sports.

Súper Mitre deportivo: Gabriel Anello, Mitre.

Un buen domingo: Walter Nelson, La Red.

Programa musical en AM:

La trama celeste: Alfredo Rosso, La 750.

Ni se te ocurra contarlo: Marcela Labarca, Mitre.

Qué noche Teté: Teté Coustarot, Radio 10.

Soy Nacional: Sandra Mihanovich, Nacional.

Programa musical en FM:

Aspen Club: FM Aspen.

La tarde: Susana Fernández Iogha, FM Disney.

La noche Blue: María Paula Saborido, Radio Blue.

Programa cultural/educativo:

Al infinito y más allá: Nora Bar, El Destape Radio.

Cultura Nacional: Daniela Pantano, Nacional.

Después de todo: Gustavo Campana, AM 750.

El ojo del arte: María Paula Zacharías, Rivadavia.

Programa agropecuario:

Bichos de campo: Nicolás Razzetti, Belgrano.

La hora del campo: Alejandro Cánepa, Continental.

Mitre y el campo: Carlos Lencina, Mitre.

Las nominaciones a las principales labores periodísticas y de conducción

Además de distinguir a los programas, los Martín Fierro reconocerán el trabajo individual de periodistas, conductores y profesionales que participan en las diferentes producciones.

Labor periodística femenina:

María O'Donnell, por De acá en más, Urbana Play.

Nuria Am, por Nuria A.M., Del Plata.

Rosario Ayerdi, por De vuelta, Radio 10.

Labor periodística masculina:

Alejandro Bercovich, por Pasaron cosas, FM Radio Con Vos.

Eduardo Feinmann, por Alguien tiene que decirlo, Mitre.

Ernesto Tenembaum, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos.

Gustavo Sylvestre, por Mañana Sylvestre, Radio 10.

Jorge Rial, por Argenzuela, Radio 10.

Labor conducción femenina:

Lizy Tagliani, por Arriba bebé, Pop Radio.

María Isabel Sánchez, por Encendidos en la tarde, Mitre.

Naanim Timoyko, por Modotango.ar, FM La 2x4.

Yanina Latorre, por Yanina 107.9, El Observador.

Labor conducción masculina:

Andy Kusnetzoff, por Perros de la calle, FM Urbana Play.

Guido Kaczka, por No está todo dicho, FM La 100.

Guillermo Stronati, por Tierra adentro, Nacional.

Paulo Vilouta, por Vilouta 910, La Red.

Labor periodística deportiva:

Federico Bulos, por Fútbol Continental, Continental.

Hugo Balassone, por Un buen momento, La Red.

Magdalena "Magui" Aicega, por ¿Quién paga la fiesta?, FM Rock and Pop.

Labor humorística:

Nacho Bulián, por Volviendo a casa y Nuestra mañana, Mitre.

Nahuel Prado, por Pasaron cosas, Radio Con Vos.

Pachu Peña, por Re tarde, FM Pop.

Patricio "Pato" Benegas, por Ventura show 1030 y Mesa chica, Del Plata.

Información, locución y relato deportivo

La lista también incluye reconocimientos para servicios informativos, locutores, relatores, productores, operadores y responsables de la musicalización, tareas que forman parte del funcionamiento cotidiano de las emisoras.

Servicio informativo:

La Red Informativa: La Red.

Mitre informa primero: S.I. Radio Mitre.

Radio 10 - Siempre noticias: Radio 10.

Radionoticias Del Plata: Del Plata.

Rotativo del aire: Rivadavia.

Labor de locución femenina:

Alejandra Salas, por Todo queda en casa y No está todo dicho, FM La 100.

Gigi Ribaloff, Mucha Radio.

Marcela Giorgi, por Sábado tempranísimo, Mitre.

Labor de locución masculina:

Bebe Sanzo, por El club del Moro, FM La 100.

Mario Portugal, Rivadavia.

Sebastián Bresler, Mitre.

Relator deportivo:

Daniel Mollo, por Boca de selección, Del Plata.

Gabriel Anello, Mitre.

Leonardo Gentili, La Red.

Producción, operación y musicalización

Entre las categorías técnicas figuran las tareas de producción, operación y musicalización, fundamentales para la salida al aire y la identidad de los programas.

Mejor labor en producción:

Karina Labraña, por Alguien tiene que decirlo, Mitre.

Lucas Colautti, por Mañana Sylvestre, Radio 10.

Pablo Benvenutti, por El club del Moro, FM La 100.

Florencia Verdaguer, por Mesa chica, Del Plata.

Mejor labor en operación:

Alejandro Chule, por Sarasa, FM La 100.

Gabriel Marsili, FM Los40.

Guillermo Bidondo, por El club del Moro, FM La 100.

Labor en musicalización:

Delta Music Team, FM Delta.

Javier Fábregas, FM Aspen y Radio 10.

José Luis De Dios, FM Nacional Folklórica.

Leo Rodríguez, LN+ Música 104.9.

Movileros y columnistas: las últimas categorías de la lista

La nómina se completa con categorías dedicadas a los movileros y a los especialistas que aportan análisis sobre espectáculos, política, economía y asuntos policiales o judiciales.

Movilero:

Alan Zurita, por Mitre informa primero, Mitre.

Mercedes Ninci, por Mitre informa primero, Mitre.

Rosario Bigozzi, La Red.

Columnista de espectáculos:

Andrea Rincón, por ¿Quién paga la fiesta?, Rock and Pop.

Marcela Tauro, por No está todo dicho y El club del Moro, FM La 100.

Tamara Pettinato, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos.

Columnista político:

Mariel Di Lenarda, por Nuestra mañana, Mitre.

Nacho Girón, por Vuelta y media, Urbana Play.

Noelia Barral Grigera, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, FM Radio Con Vos.

Columnista económico:

Alfredo Zaiat, El Destape Radio.

Silvia Naishtat, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, FM Radio Con Vos.

Willy Kohan, Rivadavia.

Columnista policial/judicial:

Ariel Zak, por Mañana Sylvestre, Radio 10.

Gustavo Carabajal, FM 107.9 El Observador.

Hugo Alconada Mon, por De acá en más, FM Urbana Play.

Rodrigo Alegre, por Nuestra mañana, Mitre.

El Oro, el momento más esperado de la ceremonia

Con las nominaciones distribuidas entre las producciones de AM y FM y las diferentes labores profesionales, la expectativa se concentrará en conocer quiénes recibirán las estatuillas durante la gala. Los premios a la trayectoria, los homenajes y las distinciones principales completarán una noche que busca reconocer el trabajo desarrollado por la radio argentina durante 2025.

La entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 comenzará a las 20 con la alfombra roja y continuará con la ceremonia conducida por Luciana Rubinska y Luis Novaresio, con transmisión de Infobae. En el Goldencenter de Parque Norte se reunirán las figuras nominadas y los representantes de las emisoras que competirán en los 32 rubros.

El antecedente inmediato está marcado por los reconocimientos de 2025 a Beto Casella, por Nadie nos para, de Rock & Pop, y a Un buen momento, de Radio La Red. Ahora, las miradas estarán puestas en los nuevos ganadores y, especialmente, en los nombres que se llevarán los esperados premios de Oro al cierre de la noche.