De estrella de Netflix a trabajar en una playa argentina: Julen Katzy sorprende y es viral

Julen Katzy, actor español y protagonista de Valle Salvaje, la exitosa serie que se convirtió en un fenómeno dentro del catálogo de Netflix, se volvió viral en las últimas horas luego de ser descubierto trabajando en un balneario de la Costa Atlántica argentina. Lejos de las alfombras rojas y los sets de grabación, el intérprete fue encontrado armando carpas en una playa de San Clemente del Tuyú, en una escena que sorprendió tanto a los veraneantes como a la audiencia televisiva.

El hallazgo se produjo este martes, cuando un cronista del noticiero Arriba América (América TV) realizaba su habitual recorrido por la playa para mostrar el clima y el movimiento turístico de la jornada. Mientras dialogaba con los visitantes del balneario, el periodista se llevó una inesperada sorpresa al reconocer al actor español trabajando entre sombrillas y reposeras, en plena temporada de verano.

El propio Katzy se tomó la situación con naturalidad y humor. "Soy Leonardo, el verdadero", bromeó ante la cámara, en referencia al personaje que interpreta en la ficción que lo catapultó a la fama internacional. La imagen del actor realizando tareas cotidianas en la playa rápidamente se replicó en redes sociales y generó una ola de comentarios y reacciones.

En diálogo con el cronista, Julen explicó que su decisión de viajar a la Argentina estuvo guiada más por la intuición que por una planificación previa. "¿Cómo llegué acá? No lo sé ni yo realmente. No me dio el tiempo ni a darme cuenta. De un día para el otro dije 'me voy para Argentina'", relató. Según contó, buscaba vivir una experiencia distinta, lejos de la rutina que implica el éxito repentino.

El actor detalló que la oportunidad surgió a partir de la invitación de un amigo español que vive en San Clemente del Tuyú y es dueño del balneario donde actualmente trabaja. Sin dudarlo, aceptó la propuesta y decidió instalarse en la localidad costera. Mientras conversaba con el periodista, cebando mates y con un tono distendido, Katzy explicó que recibe alojamiento y comida a cambio de colaborar con distintas tareas.

"Vivo en el balneario. Me dieron un cuarto, me dan de comer, de desayunar, de cenar, y a cambio yo los ayudo acá en lo que necesiten", explicó. Su estadía, según anticipó, se extenderá al menos hasta el mes de marzo.

Julen Katzy de Valle Salvaje

Sobre su presente profesional, el actor aclaró que Valle Salvaje continúa en rodaje, aunque su participación ya concluyó. "La serie sigue rodando pero yo ya dejé de rodar. No sé cuánto se puede contar. Pero ahora yo tenía tiempo y por eso me vine para acá", señaló. En ese sentido, reconoció que actualmente no tenía compromisos laborales y decidió aprovechar el momento para experimentar algo nuevo.

Lejos de tratarse de una puesta en escena, el cronista aclaró que "no es broma" que Katzy trabaja armando carpas. El propio actor confirmó que comienza su jornada a las 7 de la mañana y que, además, por las noches se desempeña como mozo. "Tengo que ganarme la casa y la comida. No vivo de gratis", remarcó.

Katzy también reflexionó sobre su forma de entender la vida y el éxito. "Para mí, la vida no es dormir hasta las tres de la tarde y comer en el mejor restaurante. Eso también, pero me aburro. Prefiero levantarme, estar con mis compañeros, con gente normal. Yo prefiero la experiencia antes que el dinero", expresó.

Consultado sobre lo que más le llamó la atención de los argentinos, respondió con humor que "hablan mucho", aunque luego destacó la calidez y la solidaridad. "La vida que tienen acá, lo abiertos que son y la disposición que tienen para ayudarte. Eso me impresionó mucho y es algo que me gustaría llevarme para España", aseguró.

Finalmente, contó que muchas personas lo reconocen en la playa, mientras que otras simplemente le comentan que se parece a un actor de Netflix. "Me gustaría viajar, pero prefiero estar acá un mes conociendo gente. Te llevas amigos", concluyó, aunque adelantó que también tiene previsto pasar por la ciudad de Buenos Aires.