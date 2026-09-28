¡Destrozó a Luck Ra! La foto íntima de La Joaqui y Tiago PZK que blanqueó el romance

La Joaqui y Luck Ra anunciaron su separación hace poco más de un mes tras dos años de relación y en medio de un enorme escándalo mediático.

Por esos días, la cantante se mostró totalmente conmovida en distintas entrevistas al hablar del final de su relación con el cordobés y donde remarcó que fue una decisión de él.

"Él sigue siendo el amor de mi vida", llegó a decir la artista urbana en alguno de los testimonios que dio en público donde se la vio conmovida por la ruptura.

Lo cierto es que a poco de ese final de relación Luck Ra compartió un posteo en las redes donde daba indicios de la nueva relación que había iniciado su ex con alguien que conocía muy bien.

"Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo", disparó Luck Ra.

Lo cierto es que después de unos días la relación entre La Joaqui y Tiago PZK se fue afianzando cada vez más y ya no se esconden en público.

En las últimas horas, el cantante compartó una foto íntima con su novia donde se los ve tomados de la mano con un vuelo privado detrás, lo que demuestra el gran momento que atraviesan y blanqueando la relación.

Tras el dolor por su separación, La Joaqui está otra vez enamorada de Tiago PZK y la reciente foto de la pareja caminando juntos y de la mano así lo confirma.

Luck Ra rompió el silencio sobre su separación de La Joaqui y apuntó contra Tiago PZK

Al ser consultado por su separación de La Joaqui, Luck Ra admitió por qué había elegido no hablar públicamente sobre lo ocurrido y destacó los buenos momentos que compartió con la cantante.

"Mi versión decidí guardarla por eso nunca hablé. Siento que cada uno tuvo sus cosas. La relación fue hermosa", dijo en charla con el ciclo SQP (América TV).

En ese contexto, recordó cuando lo relacionaron a su amiga Tuli Acosta y reconoció que se trató de una situación que comenzó como algo menor pero que luego tomó otra dimensión.

"Quisieron ensuciar a mi mejor amiga y después ella se comió un quilombo por culpa mía. Ellas se llevaron siempre bien", aseguró el cantante.

Luck Ra también hizo una autocrítica sobre algunos de sus errores en la relación con La Joaqui y cuestionó las distintas versiones que circularon sobre su vida sentimental después de la separación.

"He tenido mis cagadas, soy un boludo, tampoco quiero manchar la hermosa historia que he tenido con ella. Pasar página y superarlo de la forma más sana. Me han inventado amoríos, en el yate, que me chapo a mis amigos", concluyó.