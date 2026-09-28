Mirtha Legrand finalizó el tratamiento con antibióticos y evoluciona favorablemente

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde hace 10 días a raíz de un cuadro de neumopatía. Según informó la institución, la conductora continúa evolucionando favorablemente y ya finalizó el tratamiento con antibióticos.

El comunicado difundido durante la mañana señaló: "Continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico". De esta manera, el centro médico dio cuenta de una evolución positiva dentro del cuadro que motivó su internación. El parte también precisó que Mirtha se encuentra acompañada por su familia, en el marco de su permanencia en el Sanatorio Mater Dei.

Además, desde la institución indicaron que la conductora "agradece el cariño y el respeto dispensado" durante este momento.

Por último, el informe estableció cuándo se brindará una nueva actualización sobre su estado de salud. "De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluyó el comunicado.

La internación comenzó el 18 de septiembre

Mirtha Legrand volvió a ingresar al centro médico el viernes 18 de septiembre, luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía. Desde entonces permanece internada en el Sanatorio Mater Dei.

El término neumopatía tiene un alcance general y se utiliza para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por ese motivo, la denominación no identifica por sí misma una patología específica y tampoco implica necesariamente que una persona tenga neumonía.

La definición también aparece en el diccionario de la Real Academia Española, donde neumopatía figura como "una enfermedad de los pulmones". De acuerdo con la información proporcionada, las enfermedades pulmonares comprenden distintas afecciones. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos menciona entre ellas al asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras.

Qué implica el término neumopatía

La utilización del término en el parte médico permite describir de manera general un cuadro que afecta al sistema pulmonar, sin establecer por sí sola cuál es la enfermedad específica que presenta el paciente.

Las causas de las neumopatías pueden ser diversas. Según la información suministrada, algunas pueden estar relacionadas con infecciones, mientras que otras suelen aparecer vinculadas a diferentes factores. Entre las causas o circunstancias mencionadas se encuentran:

Infecciones , en determinados tipos de neumopatías.

, en determinados tipos de neumopatías. Tabaquismo.

Inhalación de determinadas sustancias.

Exposición constante a distintos contaminantes del ambiente.

En el caso de Mirtha Legrand, el parte médico se refiere específicamente a un cuadro de neumopatía y señala que la evolución es favorable, además de informar que ya concluyó el tratamiento antibiótico.

Juana Viale habló sobre la evolución de su abuela

Mientras Mirtha continúa internada, Juana Viale volvió a ponerse al frente del programa La noche de Mirtha por pedido del canal. La conductora estuvo nuevamente a cargo de la emisión de este sábado y, antes de comenzar el ciclo, hizo referencia al estado de salud de su abuela.

Durante el inicio del programa, Juana habló sobre su participación al frente del ciclo y señaló: "Último fin de semana de septiembre así que hice asistencia perfecta. Me tuvieron en sus casas sábados y domingos. Mañana vamos a estar, así que no se lo pierdan".

Luego se refirió directamente a la evolución de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei. "La abuela está mejorando muy bien así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que abuelita me muevo lentamente. Ya tú sabes", expresó Juana.

Las palabras de la conductora se sumaron así a la información difundida por el Sanatorio Mater Dei, que en su nuevo comunicado confirmó una evolución favorable y el final del tratamiento antibiótico.

El próximo parte será el miércoles

El nuevo informe médico establece también una pauta para las próximas horas. El Sanatorio Mater Dei indicó que, si no se producen cambios, el miércoles próximo será difundido un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

Hasta entonces, la información oficial disponible señala que la conductora continúa internada, acompañada por su familia, con una evolución favorable y luego de haber completado el tratamiento antibiótico indicado.

El mensaje del centro médico también destacó el agradecimiento de Mirtha por las muestras recibidas durante su internación. La conductora, según el parte, agradece el cariño y el respeto que le fueron dispensados durante este período.

Así, el último reporte sobre su estado de salud aporta una señal favorable dentro del proceso de recuperación iniciado tras su ingreso del 18 de septiembre, mientras permanece bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei y a la espera de una nueva actualización oficial prevista para el miércoles, siempre que no se produzcan modificaciones en su evolución.