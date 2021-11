Diego Gvirtz fue liberado y dijo que se llevó por error el auto de la hermana de Alan Faena

Diego Gvirtz habló con la prensa tras recuperar su libertad. Se declaró inocente de la denuncia de la hermana de Alan Faena -que lo acusó de robarle el auto-, pero quedó imputado por hurto agravado de vehículo.

“Pedí un auto de alquiler y estaba ese ahí. ¿Cómo voy a tomar el auto prestado de la hermana de Faena? Yo tomé el que estaba alquilando. Me subí y me fui a otro hotel. Se lo dejé en el hotel que estaba. No tengo vínculo con Claudia Faena. ¿Cómo voy a robar un auto si no lo necesito? Hubo una intencionalidad”, lanzó ante la cámara de América TV.

Luego, agregó: “La persona del valet parking me dio la llave de esa camioneta. Yo a Claudia no la conozco. Es bien simple el tema. Es un robo que no fue. Todos sabían la verdad y me denunciaron igual. Dos días preso es un montón”.

Después, lanzó una polémica frase: “Yo no soy moralista, el que necesite robar un auto que lo haga, pero no es mi caso”.

Horas más tarde del episodio, el vehículo fue hallado en el Hotel Four Seasons. Sin embargo, Diego Gvirtz no estaba junto a él: se había ido a cenar al Hotel Faena, donde finalmente lo arrestaron.