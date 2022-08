Dieron a conocer 14 Episodios Sinfónicos de Gustavo Cerati grabado en vivo

El histórico concierto de Gustavo Cerati en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México salió a la luz. El material está disponible en los formatos streaming, CD y vinilo. 14 Episodios Sinfónicos” es la grabación del inicio de la gira del artista con su trabajo 11 Episodios Sinfónicos, publicado en 2001, que lo llevó por ocho shows de algunas de las principales ciudades de Latinoamérica.

En esta oportunidad, hay tres nuevos temas que no estuvieron en el repertorio del original: “Lisa”, “Fue” y “Hombre al agua”. El artista estuvo acompañado por la orquesta Camerata de Las Américas, con arreglos y dirección de Alejandro Terán.

Más allá del audio, el lanzamiento cuenta con el extended reality video de “Raiz”, sucesor de los ya publicados “Lisa” y “Corazón delator”, con los elementos que rescatan y reinterpretan la idea original que en su momento tuvieron Cerati y el director Andy Fogwill para el clip de la canción. La posibilidad dependiendo del dispositivo -celular o computadora- de realidad aumentada y en 360°. Pero para entender bien todo este proyecto es bueno viajar en el tiempo.

El origen de los episodios sinfónicos de Gustavo Cerati

“La reunión fue en un auto por la Avenida del Libertador. A la altura del estadio de River”, destacó Alejandro Terán, en una presentación a los medios, sobre el primer encuentro con el músico para hablar sobre el proyecto. “¿Qué estás haciendo?”, le preguntó Cerati a Terán dentro del coche en auqel 2001. “En esa época estaba en mi casa jugando a imitar la música de las películas clase B de los años '60 con mi orquesta virtual. Hacía maquetas. Recuerdo que me dijo: 'Hacé eso con mis temas'”.

El segundo encuentro entre Gustavo y Alejandro fue en la sala de ensayo junto a la orquesta. “No hubo ninguna reunión más”, recordó el director después de más de 20 años de aquella sesión de trabajo. “Fue todo en una charla de cuatro minutos en un auto”, destacó Terán. Gustavo Cerati presentando 11 Episodios Sinfónicos en México, febrero de 2002 (Foto: Fernando Aceves / Sony).

Diego Sáenz fue a quien se le ocurrió la idea y se la acercó a Cerati. “Cuando estábamos haciendo en Chile la mezcla de Comfort y música para volar de Soda Stereo, Diego me llamó para contarme la idea. Le dije que viajara a Chile, ya que sería un buen momento para mostrárselo”, explicó el ingeniero de grabación Eduardo Bergallo.

Sáenz, que trabajó en la producción y desarrollo de varios proyectos tanto de Soda Stereo como de Cerati, preparó un primer demo para mostrarle bien la idea al cantante. El tema elegido fue “Pasos” de Soda y lo hizo junto a un director canadiense. A Gustavo le gustó la idea, pero quedó pendiente por un tiempo. “Después de Bocanada se pudo concretar el proyecto. Se le dio el lugar y fue un gran momento”, agregó.

“Hay muchas cosas que se hacen entre el rock y la música clásica. No creo que hicimos una interpretación clásica de mis temas. Se trata de una versión sinfónica que buscó de trasladar y reescribir en muchos casos los arreglos y armonías en otra instrumentación”, contó Cerati en una entrevista luego de la salida de 11 Episodios sinfónicos.

La grabación

11 Episodios Sinfónicos es un disco grabado en el Teatro Avenida de Buenos Aires, en agosto de 2001. Cerati solo puso su voz. En dicha oportunidad estuvo ausente su guitarra. Alejandro Terán, que también hizo los arreglos de los temas, se encargó de la dirección. En aquella noche aparecieron versiones de éxitos de Soda Stereo y de su etapa solista. “Canción animal”, “Bocanada”, “Corazón delator”, “El rito”, “Raíz”, “Persiana americana”, “Un millón de años luz” y “Signos”, entre otras, sonaron en la sala.

“Fue pensado para la televisión, pero terminó saliendo en CD. Le pedimos al público que no aplauda ni cante. El único tema donde lo hicieron fue en 'Persiana americana' que estaba fuera del programa”, contó Sáenz. Cerati, sobre el escenario (Foto: Fernando Aceves/Sony).

A los pocos días, el manager de Gustavo, Fernando Travi, recibió el llamado para hacer un espectáculo en México. No teníamos pensado hacer una gira. Finalmente, se hizo y el público no conocía muy bien el material”. Diego junto a Terán viajaron a México con las partituras para presentar 11 Episodios Sinfónicos en el Auditorio Nacional. Cuando el público entró a la sala y vio sobre el escenario a la orquesta se sorprendió.

“En México la gente cantó más arriba que la orquesta. Fue como una competencia entre los músicos . Como los fans pidieron más temas tuvimos que hacer un bis con 'El rito'. A diferencia del concierto original, al escuchar la grabación, encontramos que la orquesta tocó más rápido, ya que los músicos no estaban acostumbrados a escuchar al público cantar. Esto se puede escuchar en 'Hombre al agua'. Fue impresionante. Lo más lindo”, recordó el productor. Presentación de "14 Episodios Sinfónicos"(Foto: TN.com.ar)

“Le tengo gran cariño. Trabajó mucha gente y no tuvimos ningún contratiempo. Fue muy alto el nivel de performance como en México con Camerata de Las Américas. Ellos no entendían muy bien y me preguntaron si habíamos llevado partituras. Le contesté que sí”.

“Fue un desafío poder cantar esas canciones con 48 músicos sinfónicos con todo lo que representa como dinamica musical. Son como otas canciones que van por lugares que no estaban planteados de entrada”, describió Cerati sobre el trabajo original.

¿Cómo se gestó 14 episodios sinfónicos?

La aparición hace unos años de una cinta del recital en México fue el puntapié inicial. “Diego me mandó una foto. Pensé que la grabación era en 32 canales, pero estaba en 16. Igualmente, sirvió para poder trabajar. Las cintas viejas pueden tener algunos errores. En este caso funcionó perfecto. No hubo problemas a la hora de hacer el paso al digital. Eso fue una buena señal para poder hacerlo”, explicó Bergallo sobre el primer paso en el trabajo”.

El ingeniero destacó que fue sintió algo especial al escuchar la versión de “Bocanada”. “El nivel de performance vocal de Gustavo. Como profesional estás acostumbrado, pero en ese momento se me puso la piel de gallina”. “Todos escucharon hablar del autotune. Hoy es casi un instrumento. Se suele utilizar esta herramienta para corregir algunos errores en las grabaciones en vivo. Acá fue solo una sílaba en tema. Nada. Todo el track de la actuación fue perfecta. Impresionante”, agregó sobre aquella actuación en México.

Diego Sáenz recordó que había orquestas que no conocían la trayectoria de Cerati. “Tenían el diario al lado de la partitura”. “Hicimos también shows en Caracas, el Teatro Colón, Mendoza y Santiago de Chile”, completó. Traje que lució Gustavo Cerati en las presentaciones de "11 Episodios Sinfónicos" (Foto: TN.com.ar).

También aclaró fue importante el diseño para esta nueva edición especial en vivo. El productor contó que solo tenían una foto de Cerati con ese traje especial de principito. “Estaba en una publicación de Marie Claire. Cuando la pedimos en la editorial descubrimos que la calidad no era buena para armar el arte de tapa. El siguiente paso fue buscar el original y lo encontramos después de buscar varias veces en una habitación”. “14 episodios sinfónicos' fue hecho con mucho amor, para alguien que amamos”, concluyó Sáenz.