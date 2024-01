El comentario racista que Furia le hizo a Martín Ku y la dejó al borde de la expulsión en GH

A pesar de su demostrada popularidad entre los fanáticos de Gran Hermano (Telefe), Juliana “Furia” generó oleadas de indignación en redes sociales. El motivo fue una broma que realizó sobre la madre de su compañero Martín Ku y que muchos calificaron como racista y discriminatoria. Además, varios usuarios de las redes sociales coincidieron en que, si se respeta el reglamento, podría ser motivo de expulsión.

La llegada del teléfono rojo al reality sumó tensiones y expectativas por igual, así que la doble de riesgo decidió “jugar” con el artefacto. Le preguntó al “Chino” el nombre de su mamá y él respondió sin imaginar la escena que vendría a continuación: Furia simuló una llamada, donde además de lanzarle algunos dardos, profirió sonidos que simulaban el idioma mandarín en tono de burla y acompañado de las risas del grupo de “las furiosas”.

La reacción de Martín fue completamente nula y se limitó a no mirar ni participar en la parodia de la jugadora y sus amigas. Sin embargo, en conversación con sus compañeros Lisandro, Sabrina, Denisse y Bautista, se mostró indignado: “Quizás eso es algo que hace 10 años me hubiera molestado, hoy en día me chupa un huevo porque sé de dónde sale. Pero rompeme las pelotas a mí, no te pongas a joder a mi vieja.”

Frente a ello, Licha opinó que en ese caso debió frenar la situación con Furia y manifestar con Gran Hermano los comentarios ofensivos. Aunque Sabrina comentó que esa opción le daba motivos a Furia y su grupo para atacar a Martín, él defendió su punto: “Gran Hermano no puede tolerar ni el racismo, ni la discriminación, directamente es motivo de expulsión”. (Foto: Captura América)

La desopilante reacción de Furia cuando Isabel se quedó afuera de Gran Hermano 2023

Juliana “Furia” Scaglione volvió a sorprender a los televidentes y tuvo una desopilante reacción cuando Isabel De Negri quedó eliminada del reality.

En el momento en que Santiago del Moro anunció que la “abuelita milf” tenía que irse de la casa, Furia salió corriendo y se escondió al lado de la puerta del confesionario. Esta actitud fue celebrada por los seguidores del programa quienes quedaron impactados por la jugada de la influencer deportiva.

“¡Gracias gente, gracias, gracias, gracias!”, gritó ella con euforia mientras estaba sentada en el piso y miraba a una de las cámaras. Al instante, llegó Catalina Gorostidi, quien también festejó la eliminación de Isabel De Negri y expresó que desde el exterior se ven todos los comportamientos de los jugadores, y por eso, el público decidió votarla para que se fuera de la casa.

Mientras que el resto de los “hermanitos” despedían a la “abuelita milf”, Furia no se movió de su lugar. “Falsa, falsa, sos una falsa de mier...”, dijo ella con total enojo por las actitudes de la cuarta eliminada.