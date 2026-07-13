Murió Sam Neill, el inolvidable protagonista de Jurassic Park, a los 78 años

La industria cinematográfica internacional despidió este lunes a Sam Neill, uno de los actores más reconocidos de las últimas décadas y recordado especialmente por su interpretación del paleontólogo Alan Grant en la exitosa saga Jurassic Park. El intérprete neozelandés murió a los 78 años en Australia, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con el mensaje difundido por sus allegados, el fallecimiento ocurrió de forma "repentina e inesperada". También señalaron que el actor permaneció acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos.

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", expresó el comunicado difundido por la familia.

La noticia generó una profunda conmoción debido a que, apenas en abril, Neill había anunciado públicamente que su cáncer se encontraba en remisión luego de someterse a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario. Hasta el momento, sus familiares no informaron las causas de su muerte.

La lucha contra el cáncer y el anuncio de su recuperación

Durante los últimos años, Sam Neill había compartido públicamente detalles de su estado de salud. En las memorias publicadas en 2023, el actor reveló que había sido diagnosticado con un linfoma no hodgkiniano en estadio tres y que, en aquel momento, se encontraba "posiblemente muriendo".

Sin embargo, este año comunicó una noticia alentadora. Neill explicó que había logrado quedar libre de cáncer gracias a un tratamiento basado en una terapia genética destinada a modificar el funcionamiento de su sistema inmunitario.

Tras conocerse el fallecimiento, la familia volvió a referirse a ese proceso mediante un comunicado. "La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer", expresaron sus allegados.

De esta manera, los familiares remarcaron que el actor había logrado superar la enfermedad antes de su muerte.

De Irlanda del Norte a Nueva Zelanda

Sam Neill nació en Irlanda del Norte en 1948. Cuando tenía siete años, su familia decidió trasladarse a Nueva Zelanda.

Su padre era neozelandés y su madre británica. La familia se instaló en Dunedin, ubicada en la Isla Sur, mientras que posteriormente Neill fue enviado a un internado en Christchurch.

Luego de completar sus estudios universitarios comenzó a dar sus primeros pasos como actor. Su primera gran oportunidad llegó con Sleeping Dogs, película estrenada en 1977 y considerada el primer largometraje producido en Nueva Zelanda en más de una década.

Ese trabajo marcó el inicio de una carrera que con el tiempo alcanzaría reconocimiento internacional.

Los primeros éxitos internacionales

Después de su debut cinematográfico, Sam Neill continuó consolidando su trayectoria. Uno de los títulos que impulsó su carrera fue My Brilliant Career, estrenada en 1979, donde compartió elenco con Judy Davis.

Más adelante participó en Dead Calm, un thriller ambientado en el mar que coprotagonizó junto a una entonces joven Nicole Kidman. También trabajó junto a Meryl Streep en las producciones Plenty y A Cry in the Dark, película basada en el caso de un bebé atacado por un dingo en Australia.

Cada uno de esos trabajos permitió que el actor ampliara su reconocimiento dentro de la industria cinematográfica internacional antes de alcanzar el papel que terminaría convirtiéndolo en una figura mundial.

El personaje que lo convirtió en una estrella

La consagración definitiva de Sam Neill llegó en 1993 con Jurassic Park, la película dirigida por Steven Spielberg. En esa producción interpretó al doctor Alan Grant, un paleontólogo convocado para visitar un parque temático construido en una isla cercana a Costa Rica, donde científicos habían logrado clonar dinosaurios.

Neill compartió el elenco con Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Su personaje se transformó rápidamente en uno de los más recordados de la franquicia y en el papel más emblemático de toda su carrera.

Aunque no participó de The Lost World: Jurassic Park, estrenada en 1997, volvió a interpretar a Alan Grant en Jurassic Park III, de 2001, y más tarde en Jurassic World: Dominion, estrenada en 2022.

Al recordar el regreso de su personaje, Neill había señalado: "Probablemente sea un poco tarde para aprender estas cosas, pero por fin siento que he descubierto cómo ser un héroe de acción. Estoy más contento con Grant esta vez. Es duro y curtido, pero parece que sabe lo que está haciendo".

Una carrera con personajes muy diversos

Más allá del éxito alcanzado con Jurassic Park, Sam Neill desarrolló una trayectoria caracterizada por la diversidad de papeles. Entre sus trabajos más destacados figuran:

Omen III: The Final Conflict , donde interpretó a Damien , el Anticristo.

, donde interpretó a , el Anticristo. The Piano .

. Event Horizon, película de terror y ciencia ficción.

En televisión también construyó personajes reconocidos. Interpretó al inspector Chester Campbell en Peaky Blinders y al cardenal Thomas Wolsey en The Tudors.

Además, obtuvo una nominación al Emmy por su papel protagónico en la miniserie Merlin, estrenada en 1998. También recibió otra nominación al mismo premio por su trabajo como narrador del documental Wild New Zealand.

Su pasión por el vino y la vida en el campo

Fuera del mundo de la actuación, Sam Neill desarrolló otra actividad que ocupaba un lugar importante en su vida. El actor era productor de vinos bajo la marca Two Paddocks, donde elaboraba pinot noir y riesling en una bodega ubicada en la región de Central Otago, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

En sus redes sociales acostumbraba compartir imágenes de los animales que criaba en su granja. Muchos de ellos llevaban nombres inspirados en colegas y amigos del ambiente artístico. Entre los ejemplos mencionados por el propio actor se encontraban: