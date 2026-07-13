Mirtha habló de su vida sentimental y sorprendió con una confesión: "Hubo un muchachito"

El recuerdo de Daniel Tinayre continúa ocupando un lugar central en la vida de Mirtha Legrand, quien volvió a referirse públicamente a su historia sentimental durante la más reciente emisión de su programa. La conversación surgió de manera espontánea en la mesa televisiva y derivó en un intercambio con la actriz Marta González, que terminó dejando una de las escenas más comentadas de la noche.

Todo comenzó cuando la conductora consultó a González acerca del romance que mantuvo con Palito Ortega, antes de que el cantante contrajera matrimonio con Evangelina Salazar. Sin embargo, la actriz evitó profundizar sobre aquella relación y, en un giro inesperado de la charla, decidió trasladar la curiosidad hacia la propia anfitriona, insinuando que ella también había tenido historias sentimentales antes de conocer a Tinayre.

La reacción de Mirtha fue inmediata. Con ironía respondió: "No me acuerdo...". A continuación, Marta González completó el intercambio con una frase que despertó sonrisas en la mesa: "Las caballeras no tienen memoria". Fue entonces cuando Legrand deslizó, también en tono distendido: "Algún muchachito, seguramente".

Aunque el comentario generó un momento de humor, la conversación derivó rápidamente hacia un aspecto mucho más íntimo de la vida de la conductora.

La respuesta sobre su vida amorosa después de Daniel Tinayre

Tiempo atrás, la propia Mirtha Legrand había sido consultada directamente sobre si volvió a tener una relación sentimental después del fallecimiento de Daniel Tinayre, ocurrido en 1994.

La respuesta fue contundente. "No quiero hablar de mí pero no, no, nada más, nada más. Yo recuerdo a mi marido, tengo a mi hija, mi hijo murió también, tengo a mis nietos, tengo a la gente que me quiere, siento que me quiere el público, siento mi carrera...", expresó la conductora.

Con esas palabras dejó en claro que, tras enviudar, nunca volvió a formar una pareja y que encontró en su familia, su profesión y el cariño del público los pilares de su vida cotidiana.

El trabajo como parte esencial de su presente

Durante distintas emisiones de su programa, Legrand también explicó que el trabajo continúa ocupando un lugar fundamental en su vida.

La conductora aseguró que no imagina alejarse de la televisión. "Yo no quiero dejar de trabajar, no podría no trabajar. Me encanta, me hace bien, me actualizo con todo, leo todo, estoy enterada de todo lo que pasa en mi país", manifestó.

Según relató, la actividad profesional representa una fuente permanente de motivación y constituye uno de los aspectos que más disfruta de su presente. Al mismo tiempo, sostuvo que el afecto de su familia y de quienes la acompañan diariamente completa ese espacio que, en otro momento de su vida, ocupó su relación con Daniel Tinayre.

El recuerdo de su primer gran amor

En los últimos días, Mirtha Legrand también sorprendió al compartir detalles de una historia sentimental anterior a su matrimonio con Tinayre.

La conductora recordó públicamente a Julio Albar Díaz, a quien definió como su primer gran amor. "Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso", relató durante su programa.

Mirtha y Julio Albar Díaz

Según contó, conoció a Julio cuando tenía 17 años, en Córdoba, y la relación avanzó hasta el punto de formalizar el compromiso frente a familiares y amigos. Incluso, la prensa seguía de cerca aquella historia de amor.

Una decisión que cambió su destino

La relación con Julio Albar Díaz parecía encaminada hacia el matrimonio. Mirtha llegó incluso a anunciar que abandonaría su carrera cinematográfica para cumplir el deseo de su pareja y formar una familia.

Sin embargo, ese proyecto cambió de manera inesperada cuando viajó a Buenos Aires para participar del rodaje de la película Cinco besos.

Fue allí donde conoció a Daniel Tinayre. "En ese interín, iba y volvía a Córdoba con mi madre, yo manejaba hasta allá porque estaba haciendo una película, y conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él", recordó la conductora durante el ciclo nocturno.

Ese encuentro modificó por completo el rumbo de su vida personal y profesional.

Una ruptura que todavía lamenta

Legrand también confesó que la familia de Julio Albar Díaz nunca aceptó plenamente su carrera artística. Según explicó, le pidieron que dejara la actuación, una condición que ella no estaba dispuesta a aceptar.

Finalmente decidió terminar la relación. "Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Y Julio era un ser extraordinario", confesó.

La conductora recordó ese episodio con evidente emoción y reconoció que continúa lamentando la manera en que ocurrió aquella separación.

Dos caminos diferentes

Después de la ruptura, cada uno continuó con su vida. Según relató Mirtha, Julio Albar Díaz se casó con una maestra vinculada a la escuela donde trabajaba su hermana y formó una familia.

La conductora aseguró que nunca volvieron a encontrarse. "Lo sigo recordando. Después se casó y tuvo varios hijos con una maestra de la escuela donde trabajaba su hermana. Nunca más lo vi. Era buen mozo, se parecía al Bigourdan", evocó.

Mientras tanto, ella inició una nueva etapa junto a Daniel Tinayre, una relación que terminó convirtiéndose en uno de los vínculos más importantes de su vida y que también marcó profundamente su carrera artística.

El presente de Mirtha Legrand

Las recientes declaraciones de la conductora permiten conocer cómo transcurre actualmente su vida personal. Legrand reiteró que no volvió a reconstruir una relación sentimental después de la muerte de Tinayre y que su energía continúa enfocada en otros aspectos de su vida.

Entre ellos mencionó especialmente a su familia, sus nietos, su carrera y el acompañamiento permanente del público. Además, insistió en que el trabajo representa una fuente permanente de satisfacción.

"Me encanta, me hace bien, me actualizo con todo, leo todo, estoy enterada de todo lo que pasa en mi país", expresó nuevamente al referirse a su presente.