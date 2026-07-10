Se conoció el motivo de la separación de Juana Viale y Yago Lange

La actriz Juana Viale habría finalizado su relación con Yago Lange, luego de casi cuatro años de estar en pareja, a pesar de que la intérprete evitó hacer declaraciones al respecto, los trascendidos tomaron un mayor enfoque este viernes.

Aunque el primer conocimiento público del fin del noviazgo del deportista y la conductora de "Almorzando con Juana" se dio a fines de junio pasado, actualmente, el tema volvió a quedar ante los reflectores, ya que ahora se indicó que la ruptura estaría relacionada con una presunta infidelidad.

Según habría indicado el círculo íntimo de la pareja a los medios de comunicación, y tal como señaló el periodista Oliver Ventura, la decisión estaría confirmada. Además, el trascendido apuntó que el conflicto no se habría basado en cuestiones de simples viajes, sino que se trataría de una tercera persona en discordia.

Anteriormente, se estableció la versión de que Viale y Lange no coincidirían en sus tiempos. Pero, actualmente, se apuntó que el deportista olímpico tendría un vínculo paralelo.

El mismo entorno cercano a la actriz se hizo eco de esta ruptura y señaló que "se la vio muy triste" durante las filmaciones de los almuerzos. La misma producción del ciclo estaría al tanto del quiebre desde hace, por lo menos, una semana atrás.

Viale y Lange iniciaron su relación hacia fines de 2022, aunque la blanquearon públicamente recién a comienzos de 2024. Durante el noviazgo mantuvieron un bajo perfil y compartieron escasas apariciones públicas, mientras el activista ambiental acompañó en distintas oportunidades a la conductora.

Mientras Juana continúa enfocada en la conducción de la tira diurna, Lange es navegante y activista ambiental, hijo del multicampeón olímpico Santiago Lange, y desarrolla distintos proyectos vinculados a la conservación de los océanos y la sustentabilidad.