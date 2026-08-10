El dolor de la madre de Messi y su primer mensaje tras la muerte de su esposo

En medio de una profunda conmoción que trasciende las fronteras del deporte, el periodismo y la sociedad toda, el entorno íntimo de la familia Messi atraviesa horas de absoluta consternación. Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, expresó públicamente su dolor por la irreparable pérdida de Jorge, su esposo y padre de sus cuatro hijos. Lo hizo a través de un desgarrador mensaje que envió este lunes a un programa de televisión, marcando su primera aparición y manifestación pública tras el trágico suceso.

La magnitud del momento quedó reflejada en las palabras que la mujer eligió para describir su estado anímico actual ante la ausencia de su compañero de vida. "Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible", escribió la mujer en un mensaje de texto que la periodista Marina Calabró leyó al aire en América TV, sin dar más detalles sobre la conversación que mantuvieron. Este testimonio íntimo y directo deja al descubierto la profunda vulnerabilidad y el desconcierto que embargan a la familia en este difícil trance.

El sostén incondicional en el tramo final

La partida de Jorge no solo deja un vacío irremplazable en el plano afectivo, sino que también corona meses de una intensa y silenciosa lucha familiar. Se trata de las primeras palabras de la mujer de 66 años, quien en los últimos meses estuvo al lado de su esposo y lo acompañó durante el tratamiento que debió atravesar por una grave enfermedad que le habían diagnosticado. La fortaleza demostrada por Celia durante este prolongado período de asistencia médica se erige ahora como el recuerdo de una compañera de vida dedicada hasta el último instante.

El adiós de Jorge Messi y el dolor de un legado imborrable

Una figura central en la historia del deporte mundial

El núcleo de esta dolorosa noticia se ancla en la desaparición física de Jorge Messi, quien murió este sábado a los 68 años en Rosario. Su figura trasciende el ámbito estrictamente familiar, ya que se trataba del padre de Lionel Andrés Messi y una figura clave en la trayectoria del capitán argentino. El impacto de su pérdida reverbera no solo en el seno de sus seres queridos, sino en la historia misma del fútbol contemporáneo, donde su rol como guía y sostén del astro rosarino fue fundamental desde los primeros pasos de su carrera profesional.

Los últimos días y la internación hospitalaria

El desenlace fatal se produjo tras un período de deterioro en la salud del patriarca de la familia. El padre del delantero del Inter Miami se encontraba internado en un sanatorio, donde recibía atención médica especializada para intentar combatir la patología que finalmente terminó con su vida durante el fin de semana. La atención médica constante y el esfuerzo de los profesionales no lograron evitar el triste desenlace que hoy enluta a la familia y a todo el universo del deporte rey.

El impacto en Lionel Messi y la logística de su despedida

El regreso urgente desde el exterior y la intimidad en Funes

La noticia de la muerte de su padre obligó al capitán de la Selección Argentina a interrumpir de inmediato sus compromisos profesionales en el extranjero. Por estas horas, Lionel Messi permanece en su casa de la localidad de Funes, rodeado de sus familiares más cercanos en un clima de absoluta intimidad y recogimiento. La urgencia del momento marcó los tiempos de su desplazamiento transcontinental para poder estar presente en el último adiós a su progenitor.

Itinerario y cronograma de las exequias

Para comprender la magnitud de los tiempos y la premura con la que debió manejarse el deportista, es necesario repasar el detalle cronológico de su viaje y de las ceremonias de despedida:

Sábado a la noche: Llegada de Lionel Messi desde Estados Unidos a territorio argentino.

Domingo a la mañana: Participación del delantero en el velatorio y el entierro de su papá en Rosario.

Martes por la noche: Prevista la vuelta de Messi a Estados Unidos en un vuelo privado para retomar sus actividades.

Este apretado margen temporal evidencia la dimensión del esfuerzo emocional y logístico que el capitán debió afrontar para cumplir con el doloroso deber de despedir a su padre antes de reincorporarse a su rutina deportiva en Norteamérica.

El reconocimiento global y la solidaridad internacional

Muestras de afecto que cruzan fronteras

La partida de Jorge Messi no pasó desapercibida en el ecosistema del deporte global. Durante todo el fin de semana se multiplicaron los mensajes de condolencias y los homenajes, tanto en el fútbol argentino como en el mundo entero. Clubes, instituciones, colegas, figuras históricas y fanáticos de diversas latitudes hicieron llegar sus muestras de apoyo y respeto hacia la familia Messi, consolidando un manto de solidaridad que busca amortiguar, aunque sea parcialmente, el enorme peso de la tragedia familiar.