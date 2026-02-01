El fenómeno BTS: caos y pasión por el desembarco del K-Pop en Argentina

Un cronograma marcado por la tensión y el misterio del estadio

Aunque inicialmente se anunció que el show inaugural sería el 22 de octubre, unos días después se corrió la fecha a los días 23 y 24 de octubre. Este cambio generó quejas de miles de fans que ya habían adquirido sus pasajes con anticipación. La logística previa es tan compleja que incluso los días 21 y 22 de ese mes ya registran ocupación plena, no solo por quienes desean disfrutar de la ciudad, sino por la vigilia de la Army, el fandom más grande e intenso del mundo, que espera con ansias el anuncio del lugar.

A la fecha, las entradas todavía no fueron puestas a la venta y la incertidumbre es total. Se espera una demanda que superará ampliamente la oferta, con proyecciones de más de un millón de personas que podrían quedar fuera del evento. No se ha confirmado oficialmente el estadio para evitar acampes prematuros y desbordes, aunque los rumores apuntan con fuerza al Estadio River Plate. Lo que sí se sabe es la sofisticación técnica del escenario: será circular con orientación 360° y contará con cuatro largas pasarelas en diagonal diseñadas para que los cantantes se sumerjan en el público.

La tensión escaló a niveles físicos debido a las declaraciones del influencer Spreen. En sus transmisiones, el joven desafió a la Army afirmando: "Soy influencer. Me van a regalar una entrada para BTS". Sus provocaciones, vividas como una burla al esfuerzo de los seguidores, incluyeron promesas de conseguir accesos gratuitos para él y todo su equipo de seguridad. Cabe recordar que el mayor momento de exposición de este influencer había sido su breve participación para Deportivo Riestra a finales de 2004, pero el conflicto con el K-Pop demostró ser mucho más peligroso.

Esta disputa terminó en violencia mientras el influencer realizaba compras en el Barrio Chino de Buenos Aires. Una pequeña multitud lo abordó y, entre empujones, arañazos y tirones de pelo, su equipo de seguridad apenas logró evitar un linchamiento antes de meterlo en una combi. La Army dejó en claro que su capacidad de convocatoria y de respuesta no se limita únicamente al terreno digital.

BTS regresa a los escenarios mundiales tras un parate forzoso de cuatro años debido al servicio militar obligatorio de 18 meses en Corea del Sur, del cual casi ningún joven es eximido. Su gira mundial de 79 fechas comenzará el 9 de abril en Goyang y se proyecta como la más taquillera del año. Según cálculos de Billboard, la banda recaudará más de 1.000 millones de dólares sumando la venta de tickets, merchandising, álbumes e ingresos por streaming.

Nuevo disco: el quinto álbum de la banda saldrá a la venta el 20 de marzo .

el quinto álbum de la banda saldrá a la venta el . Antecedentes locales: el único contacto previo fue la aparición de Jin con Coldplay en River Plate.

El espejo mexicano: un aviso de lo que vendrá

El caso de México sirve como advertencia para lo que ocurrirá en Argentina. Para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México, las casi 140.000 entradas se agotaron en cuestión de horas a pesar de su valor. Solo el 6% de los 2.300.000 solicitantes en la fila virtual logró obtener su ticket, lo que generó escenas de desazón absoluta.

En Argentina, se espera que los meses de acampe a la intemperie por parte de quienes no logren entradas en la lotería virtual y la desesperación por la venta oficial definan el clima social de octubre.