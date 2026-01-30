Wanda Nara negó que uno de sus hijos manejara una moto de agua y apuntó contra versiones "sin pruebas"

Wanda Nara manifestó públicamente su enojo luego de que se difundiera en televisión una versión que señalaba que uno de sus hijos habría manejado una moto de agua siendo menor de edad y sin registro, hecho que estaría bajo investigación de la Prefectura Naval Argentina.

La información fue mencionada por el periodista Santiago Sposato en el programa A la tarde (América). Tras la emisión, la conductora citó en su cuenta de X el video del momento y negó de manera categórica que alguno de los hijos que tuvo con Maxi López estuviera involucrado en la situación.

"No son mis HIJOS, otra fake NEWS. ¿No se cansan? Mi moto es verde, y mis hijos solos jamás fueron en MOTO", escribió Nara, visiblemente molesta.

En la misma publicación, cuestionó la veracidad de la información difundida y criticó la falta de pruebas. "Qué ridículos en hacer un programa con mentiras o sin pruebas", expresó.

Por último, lanzó una advertencia directa hacia los medios: "Ojalá que aclaren sus mentiras porque después se ofenden cuando no les doy notas".

El descargo por un supuesto conflicto con vecinos

En paralelo, en los últimos días también circularon versiones que indicaban que vecinos del barrio privado El Yacht habrían denunciado a Wanda Nara por la supuesta retención de dos paletas de pádel prestadas por la intendencia del lugar, además de conflictos por la compra de un lote lindero a su vivienda.

Ante estas versiones, la conductora realizó un nuevo descargo en redes sociales. "Chicos, relax. Soy mi propia vecina. El lote de al lado es mío y es obvio que no me voy a autodenunciar. Estoy de mudanza y no tengo ninguna multa", escribió.

Asimismo, volvió a cuestionar al periodista que difundió la información y advirtió sobre las consecuencias de ese tipo de publicaciones. "Es feo lo que hacen porque pueden hacer perder el trabajo de la gente del barrio", sostuvo.

Finalmente, aseguró que ya tomó medidas ante lo ocurrido. "Ya mandé copia de todo lo que dicen en los medios a la intendencia y no quisiera que ningún chusma pierda su trabajo. Dejen de inventar cosas que no son", concluyó.