Shakira rompe todos los récords y firma la gira más exitosa en la historia de la música latina

Shakira volvió a hacer historia. La cantante colombiana se convirtió en la artista con la gira más taquillera de todos los tiempos dentro de la música latina, al alcanzar una recaudación récord de 421,6 millones de dólares con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, de acuerdo con cifras confirmadas por la revista especializada Billboard. El tour reunió a más de 3,3 millones de espectadores y agotó entradas en 82 estadios alrededor del mundo, consolidando un hito sin precedentes en la industria musical.

El monto recaudado supera ampliamente la marca anterior, que se ubicaba en 409,5 millones de dólares, y posiciona a Shakira en la cima del ranking histórico de giras latinas más exitosas. El dato fue difundido por la Agencia Noticias Argentinas y replicado por medios internacionales especializados en espectáculos y entretenimiento.

Tras conocerse la noticia, la artista expresó su agradecimiento a sus seguidores y destacó el significado personal y profesional de este logro. "La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España", señaló Shakira, subrayando la dimensión del desafío que implica sostener una carrera internacional durante más de tres décadas.

La cantante también puso el foco en el vínculo con su público, al que definió como el pilar fundamental de su trayectoria. "Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo", afirmó.

El impacto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no se limitó a los números de recaudación. La gira también fue reconocida por la industria y recibió una nominación en los premios Pollstar, en la categoría Latin Tour of the Year (Tour Latino del Año), uno de los galardones más prestigiosos en el circuito internacional de espectáculos en vivo.

Entre los hitos más destacados del tour se encuentra la histórica serie de 12 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, una cifra récord para ese recinto. Se trata de la mayor cantidad de fechas ofrecidas por una misma gira en ese estadio, considerado uno de los más emblemáticos de América Latina. Además, el tour tuvo un cierre especialmente recordado en la Argentina, donde la artista volvió a demostrar su enorme convocatoria.

En la capital mexicana, Shakira agotó localidades con una capacidad de 65.000 entradas por noche, alcanzando un total de 780.000 tickets vendidos solo en ese estadio. La respuesta del público fue tan contundente que, ante la demanda extraordinaria, se anunció un concierto número 13 y último en el Estadio GNP Seguros, programado para el próximo 27 de febrero.

La gira acompañó el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, Las Mujeres Ya No Lloran, un trabajo que marcó una nueva etapa en la carrera de la artista y que fue recibido con entusiasmo por su base de seguidores. El tour combinó grandes producciones escénicas, un repaso por sus clásicos y una fuerte conexión emocional con el público, elementos que explican, en parte, el éxito sostenido a lo largo de cada presentación.

Con este récord histórico, Shakira no solo reafirma su vigencia artística, sino que también se consolida como una de las figuras más influyentes de la música global. Su gira establece un nuevo parámetro para la industria latina y deja una marca difícil de igualar en el circuito internacional de espectáculos en vivo.

