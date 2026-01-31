Griselda Siciliani decidió separarse de Luciano Castro

Tras varias semanas bajo el ojo de la tormenta por las múltiples versiones de infidelidades atribuidas al actor, Luciano Castro y Griselda Siciliani habrían decidido poner punto final a su relación sentimental.

Según la información confirmada por la periodista Paula Varela en el programa Intrusos y respaldada por la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de separarse fue tomada por la actriz, quien se vio superada por el impacto del escándalo mediático que rodeó al vínculo durante el último tiempo.

De acuerdo a lo revelado al aire, el detonante principal de la ruptura no habría sido un acto de infidelidad puntual, sino el agotamiento psicológico generado por la constante exposición en los medios de comunicación. La panelista detalló que Siciliani se vio envuelta en una dinámica que no sentía como propia y decidió dar un paso al costado al verse afectada por la repercusión pública de los rumores. En este sentido, la periodista aseguró que la actriz no pudo con lo mediático y que fue eso lo que más le molestó, llevándola a concluir que ese tipo de conflictos no eran para ella.

Pese a este distanciamiento, se remarcó que el afecto entre ambos permanece intacto, ya que se quieren un montón y el conflicto no pasó estrictamente por lo sentimental. El factor geográfico también desempeñó un papel relevante en el desenlace de la historia, ya que la separación se materializó en el momento exacto en que ella regresó a Buenos Aires, mientras él permanecía en Mar del Plata cumpliendo con sus compromisos laborales en la temporada teatral.

Acuerdo patrimonial y vínculo futuro

Respecto al proyecto inmobiliario que compartían, consistente en una casa que estaban construyendo en la localidad bonaerense de Mar de Cobo, se indicó que no existirían focos de conflicto entre las partes. Debido a que nunca llegaron a convivir formalmente, la resolución fue pragmática y cada uno se quedará con lo suyo, descartando de plano cualquier disputa legal por la propiedad.

Finalmente, la actriz le habría manifestado al actor su intención de mantener una relación cordial bajo la premisa de no soltarle la mano y seguir siendo amigos. Ambos esperan mantener una charla profunda y definitiva una vez que vuelvan a coincidir en la Capital para cerrar formalmente esta etapa, manteniendo la promesa de tener la mejor relación posible siempre.