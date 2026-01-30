Se conocieron detalles de la separación entre Facundo Arana y María Susini

La separación de Facundo Arana y María Susini, una de las parejas más consolidadas y discretas del mundo del espectáculo argentino, continúa generando repercusiones y nuevas versiones sobre los motivos que derivaron en la ruptura. Aunque ambos habían compartido vacaciones familiares en fechas recientes, en los últimos días comenzaron a trascender detalles de una fuerte interna familiar que se habría producido a principios de enero y que tendría como protagonista a India, la hija mayor del matrimonio.

Según información que circuló en distintos medios y fue confirmada por fuentes cercanas al entorno, el conflicto se habría originado a raíz de un accidente que sufrió la adolescente mientras entrenaba para una competencia hípica. La joven habría sufrido una caída de consideración durante la práctica, lo que generó una inmediata preocupación por su estado de salud y la necesidad de trasladarla a un centro médico.

De acuerdo con lo que trascendió, en ese contexto se intentó contactar de urgencia a ambos padres para coordinar el traslado hospitalario. Sin embargo, no se habría logrado localizar de inmediato a María Susini, mientras que Facundo Arana habría tenido restricciones para ingresar al centro médico, por lo que finalmente la joven fue asistida por su entrenador. Esta situación habría ocurrido a partir de un pedido expreso de la madre, quien habría solicitado que el actor no ingresara a ver a su hija en ese momento.

El episodio fue abordado públicamente en el programa LAM, donde el periodista Ángel de Brito brindó detalles sobre la compleja dinámica que atraviesa actualmente la familia. "Ellos se separan con mucha distancia, con diferencias marcadas, con hijos adolescentes que hacen reclamos a los padres, que se ponen del otro... no quiero entrar en detalles", expresó el conductor, al tiempo que confirmó que India mantiene un fuerte enojo con su padre, aunque los motivos específicos de ese malestar no fueron revelados.

En relación con el accidente, De Brito aportó un dato que da cuenta del clima de tensión que se vivió en esas horas. "Facundo salió volando para la clínica, casi se la pone también cuando iba porque estaba muy asustado, el accidente fue terrible", relató el periodista, describiendo la preocupación del actor ante la gravedad de lo ocurrido.

Otras versiones sumaron aún más incertidumbre al escenario. En el programa Puro Show, la panelista Angie Balbiani deslizó una afirmación que generó fuerte impacto. "Lo que yo tengo es una mujer con pánico de hablar. Si ella abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana", sostuvo, sin dar mayores precisiones, pero dejando entrever la existencia de situaciones no conocidas públicamente.

En ese mismo ciclo también se reveló que, tras la ruptura, la pareja habría puesto fin a la convivencia que mantenían, incluso poco tiempo después de haberse hecho pública la separación. Este dato reforzó la idea de que el quiebre no fue inmediato ni sencillo, sino el resultado de un proceso atravesado por tensiones familiares y desacuerdos profundos.

Hasta el momento, ni Facundo Arana ni María Susini realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones que circularon en los últimos días. Fieles al perfil bajo que caracterizó su relación durante años, ambos optaron por el silencio, mientras el tema continúa siendo abordado desde el ámbito mediático.

La separación de la pareja, que durante años fue considerada una de las más estables del ambiente artístico, sigue rodeada de interrogantes, con el foco puesto en el impacto emocional que la situación habría tenido en sus hijos y, en particular, en India, cuyo accidente marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la familia.