Mauro Icardi redobló la guerra contra Yanina Latorre: "Tengo pruebas de la amante de tu marido"

Lejos de dar por concluido el conflicto, Mauro Icardi volvió a profundizar el enfrentamiento con Yanina Latorre. Después de dedicar buena parte del 2 de julio a responder las declaraciones de la conductora mediante una sucesión de publicaciones en sus redes sociales, el futbolista decidió volver a expresarse con un mensaje que elevó considerablemente la tensión entre ambas partes.

La nueva intervención pública del delantero no solo respondió a las afirmaciones realizadas por la panelista, sino que también incorporó una acusación de alto impacto. Según manifestó, cuenta con pruebas de las presuntas infidelidades de Diego Latorre durante sus viajes a Miami, una declaración que marcó un punto de inflexión dentro del intercambio de acusaciones que se viene desarrollando públicamente.

El origen del nuevo capítulo del conflicto

La escalada se produjo luego de que Yanina Latorre afirmara que la China Suárez le habría sido infiel a Icardi con Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de 26 años.

Como parte de esa versión, la conductora también sostuvo que habló personalmente con el deportista acerca de esa supuesta situación, un detalle que alimentó aún más la controversia y que derivó en la inmediata respuesta del futbolista a través de sus redes sociales.

Las declaraciones de ambas partes dieron lugar a un nuevo intercambio público, en el que los mensajes dejaron de centrarse únicamente en las versiones sobre terceros para convertirse en acusaciones personales cada vez más directas.

La respuesta de Icardi en redes sociales

En sus publicaciones, Icardi comenzó con un tono irónico dirigido a la panelista.

El futbolista escribió:

"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?"

Luego recordó una frase que, según señaló, Yanina Latorre había pronunciado el día anterior en SQP (América TV):

"La gente se aburrió y ya no venden".

A partir de esa referencia, cuestionó la cobertura que, según él, la conductora le dedicó durante las últimas horas.

En ese sentido escribió:

"Pero como que no si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X".

Con esa publicación, el delantero buscó contradecir la frase atribuida a la panelista, sosteniendo que la amplia cobertura mediática que le dedicó demostraba precisamente lo contrario.

La acusación más fuerte contra Diego Latorre

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó con la publicación siguiente.

Allí, Icardi aseguró contar con material que, según afirmó, demostraría una presunta infidelidad de Diego Latorre en Miami.

El futbolista expresó:

"¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas".

Con esas palabras, trasladó el eje del conflicto hacia el plano personal de la familia Latorre y afirmó que el supuesto material del que dispone sería auténtico, diferenciándolo de lo que considera publicaciones editadas o sin sustento.

La declaración representó la acusación más contundente realizada hasta el momento dentro del intercambio entre ambos.

Ironías, descalificaciones y una advertencia final

La serie de publicaciones continuó con nuevas expresiones dirigidas a Yanina Latorre.

Entre ellas escribió:

"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA".

Posteriormente sumó una ironía vinculada a los frecuentes viajes de Diego Latorre a Estados Unidos.

En ese mensaje señaló:

"Se ve que el atún no alcanza en BsAs y por Miami solo come mejor".

Las publicaciones mantuvieron un tono confrontativo y dejaron en evidencia que el intercambio entre ambos continúa escalando tanto en intensidad como en el contenido de las acusaciones.

La promesa de no difundir el supuesto material y la amenaza de continuar

Para cerrar la serie de mensajes, Icardi afirmó que no hará público el supuesto material al que hizo referencia.

Según explicó, esa decisión responde al "respeto a tu marido y a tus hijos".

No obstante, esa aclaración estuvo acompañada por una advertencia dirigida directamente a Yanina Latorre, con la que dejó abierta la posibilidad de que el enfrentamiento continúe.

El delantero escribió:

"A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente".

Con esa frase concluyó una nueva jornada de publicaciones que volvió a colocar el conflicto en el centro de la escena pública. Lejos de dar señales de una posible distensión, los mensajes del futbolista reflejaron una decisión de sostener la confrontación y responder a cada una de las afirmaciones realizadas por la conductora, mientras la controversia suma un nuevo episodio marcado por acusaciones cruzadas, declaraciones públicas y advertencias que mantienen abierto el conflicto.