Tras su condena, Morena Rial mostró a qué se dedica y reapareció promocionando casinos online

Morena Rial volvió a mostrarse activa en redes sociales luego de mantenerse alejada de la exposición mediática tras cumplir una condena. La joven, cuyo caso tuvo amplia repercusión en todo el país, también en Catamarca, reveló que retomó una actividad vinculada a la promoción de casinos online mientras espera una resolución sobre su situación judicial.

Desde que recuperó la libertad tras permanecer detenida en el penal de Magdalena, Morena aseguró que centró su rutina en la crianza de su hijo Amadeo, sus estudios a distancia y algunos trabajos ocasionales realizados por Internet para generar ingresos.

En las últimas horas, la hija de Jorge Rial compartió publicaciones promocionando casinos online, una práctica que podría traerle inconvenientes legales. Durante 2025, varios influencers y figuras públicas fueron allanados e investigados por difundir plataformas de apuestas presuntamente vinculadas al juego clandestino.

Morena Rial fue condenada a tres años de prisión por su participación en robos a viviendas bajo la modalidad conocida como "escruche" en la zona norte del Gran Buenos Aires. Actualmente aguarda que la Justicia resuelva un pedido de libertad condicional para poder reencontrarse con su hijo mayor.

"Lo único que quiere es reencontrarse con su hijo. Está esperando que la Justicia resuelva el pedido para poder empezar a reorganizar su vida", afirmó su abogado, Alejandro Cipolla, en declaraciones a TN Show.

Cómo fue la detención de Morena Rial

Morena Rial permaneció seis meses alojada en la Unidad 51 del penal de Magdalena, ubicada a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Su abogado, Martín Leiro, explicó que estuvo alojada en el sector conocido como "buzones", una celda separada del resto de las internas que cuenta con ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas.

Mientras aguardaba la posibilidad de obtener prisión domiciliaria para permanecer cerca de su familia, la joven realizó tareas administrativas y colaboró en la biblioteca del establecimiento penitenciario, según trascendió en distintos programas de televisión. También utilizó su teléfono celular y abrió una cuenta en Instagram.

A fines de marzo, Morena Rial aceptó un juicio abreviado y fue condenada a tres años de prisión por su participación en una serie de robos bajo la modalidad escruche.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.