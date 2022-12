El hermano de Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que maltrató a su familia

Tras la mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, los familiares del futbolista quedaron dolidos con la empresaria. Por eso, el hermano del delantero del Galatasaray se volvió a expresar en las redes contra su excuñada.

En otro posteo incendiario que compartió en sus historias, Guido Icardi sacó los trapitos al sol de la interna que tuvieron los Icardi y los Nara durante un buen tiempo.

Qué dijo el hermano de Mauro Icardi de Wanda Nara

Guido Icardi fue terminante contra Wanda Nara y no tuvo reparos en exponerla en las redes sociales. “Separó a una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre. ¿Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber”, escribió.

Es el segundo mensaje en contra de Wanda que escribe Guido Icardi. Antes había compartido una foto de la mediática, en bikini y sin retoques, con un comentario muy fuerte: “Qué asco de ser vivo”. La contundente crítica de Guido Icardi contra Wanda Nara. (Foto: Instagram/guidoicardi)

A los minutos eliminó la historia, pero nunca se echó atrás en sus dichos. “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale”, aclaró para luego publicar otra imagen de la empresaria con la palabra “asco”.

Wanda Nara y Mauro Icardi, la reconciliación que no fue

Harta de las especulaciones respecto a su situación sentimental, a fines de noviembre Wanda Nara rompió el silencio y aclaró que no se amigó con Mauro Icardi. Todo indicaba que la crisis había llegado a su fin durante el viaje que compartieron a Maldivas, pero las heridas seguían abiertas.

“¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le preguntó un fan en su Instagram. Wanda no dio vueltas: “Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”. Guido Icardi destrozó a Wanda Nara. (Foto: Captura Instagram /gossipeame)

Aunque el futbolista estaba empeñado en demostrar que estaban juntos, ella insistía asegurar que estaba soltera. Entonces volvió a mostrarse cerca de L-Gante y en la noche del lunes, tras una cena, una imagen los dejó al descubierto: la empresaria y el músico estuvieron a los besos arriba de un auto.

Tras confirmarse el romance con el músico, Mauro Icardi se sintió traicionado. “Un puñal por la espalda”, fue la frase que trascendió desde el círculo íntimo de la familia que habría dicho el futbolista.