"¡Ubícate, güey!": se pudrió todo entre Fher Olvera y Liam Gallagher

El encuentro entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ya empezó a jugarse, aunque no dentro del terreno de juego. A pocos días del trascendental compromiso previsto para el domingo 5 de julio, la previa tomó un giro inesperado cuando dos de las figuras más representativas del rock de ambos países protagonizaron un intercambio público que rápidamente captó la atención de miles de fanáticos.

Los protagonistas del cruce fueron Fher Olvera, líder de la banda mexicana Maná, y Liam Gallagher, histórico integrante de Oasis. Ambos dejaron de lado por un momento la música para ponerse la camiseta de sus respectivas selecciones nacionales y trasladar la rivalidad futbolística al terreno de las redes sociales.

Lo que comenzó como un pronóstico deportivo terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la antesala del partido, generando una ola de reacciones entre seguidores de ambos países y alimentando la expectativa por el duelo mundialista.

El provocador pronóstico de Liam Gallagher

La disputa comenzó apenas quedó confirmado el enfrentamiento entre México e Inglaterra en la fase de octavos de final. Fiel a su estilo provocador, Liam Gallagher recurrió a su perfil oficial en X, anteriormente conocida como Twitter, para compartir un mensaje breve, aunque cargado de confianza sobre el rendimiento del seleccionado inglés.

El músico británico publicó un categórico pronóstico sobre el resultado del encuentro: "Creo que le ganaremos a México 5-0".

La afirmación no pasó inadvertida. El marcador anticipado, además de pronosticar una victoria inglesa, planteó una goleada que rápidamente despertó reacciones entre los aficionados mexicanos y abrió la puerta a una respuesta desde el otro lado del continente.

Fher Olvera respondió sin rodeos

La réplica no tardó en llegar y estuvo a cargo de Fher Olvera, vocalista de Maná, quien decidió responder mediante un video dirigido directamente al cantante británico. El músico mexicano recogió el desafío y salió en defensa de la selección de su país, que afrontará el compromiso con el objetivo de seguir avanzando en el certamen y sostener el sueño mundialista jugando como local en el Estadio Azteca.

Con un tono firme y desafiante, Olvera cuestionó el pronóstico de Gallagher y reclamó respeto para el seleccionado mexicano.

Durante su mensaje expresó: "El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver... no manches, ¡ubícate, güey!. ¿5 a 0? Cálmate". El cantante concluyó el video dejando abierta la resolución de la disputa para el momento en que ambos equipos se enfrenten sobre el césped.

"Nos vemos el domingo a ver cómo nos va". Las declaraciones fueron interpretadas como una defensa directa de las posibilidades de México en el encuentro y una respuesta a la confianza exhibida por el músico británico.

Wey jajajaja Fher de Maná salió a responderle a Liam Gallagher 🤣🤣🤣 se hizo canon esta madre jajajajajajajajajapic.twitter.com/bbeed46nlM https://t.co/YVHoPJ5tdf \— Rhevolver (@Rhevolver) July 2, 2026

El video se volvió un fenómeno viral

La reacción de Fher Olvera trascendió rápidamente el ámbito futbolístico y se convirtió en un fenómeno de gran repercusión en las redes sociales. En cuestión de horas, el video alcanzó una enorme difusión y acumuló una importante cantidad de interacciones por parte de los usuarios.

Entre los datos destacados del impacto digital se encuentran:

Más de 370 mil "me gusta".

Más de 10 mil comentarios.

La frase "¡Ubícate, güey!" se transformó en el nuevo meme de referencia entre los hinchas mexicanos.

La respuesta del líder de Maná fue ampliamente compartida por usuarios que acompañaron el mensaje con publicaciones, comentarios y nuevas versiones de la ya popular expresión, que rápidamente pasó a formar parte de la conversación previa al encuentro mundialista.

La expectativa crece antes del choque del domingo

Mientras el partido entre México e Inglaterra se acerca, el intercambio entre Liam Gallagher y Fher Olvera añadió un componente extra a una serie que ya despertaba una gran expectativa por tratarse de un compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El pronóstico del líder de Oasis y la inmediata respuesta del vocalista de Maná trasladaron la rivalidad futbolística al plano cultural y musical, convirtiendo a dos referentes del rock en protagonistas de una previa que rápidamente se expandió por las redes sociales.

Con el partido programado para el domingo 5 de julio, la discusión continuará teniendo su resolución definitiva dentro de la cancha. Hasta entonces, el intercambio entre ambos artistas ya dejó una de las postales más comentadas de la previa mundialista, con un pronóstico desafiante, una respuesta contundente y una frase que, en pocas horas, pasó a formar parte del repertorio de la afición mexicana: "¡Ubícate, güey!".