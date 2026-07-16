El mensaje de Shakira a Lionel Messi que hizo emocionar a Antonela Roccuzzo

La convergencia entre el deporte rey y la industria musical de masas vuelve a encontrar su punto álgido en vísperas del partido más esperado de la temporada. En este contexto de alta expectativa, la reconocida cantante colombiana Shakira ha generado un profundo impacto en la escena internacional al dedicar una serie de sentidas y profundas palabras al astro rosarino, Lionel Messi. A través de sus plataformas oficiales, la estrella global no solo ha elogiado la monumental carrera del futbolista, sino que ha puesto bajo los reflectores los valores de un hombre disciplinado y el papel indispensable que desempeña su esposa, Antonela Roccuzzo, en su trayectoria y estabilidad emocional.

Con la mira puesta de forma definitiva en lo que será su actuación durante el primer espectáculo de la final del Mundial 2026, y a exactamente un mes de haberse consagrado nuevamente como "la voz de los mundiales", la artista barranquillera utilizó su perfil de historias de Instagram para compartir una imagen que había sido difundida originalmente por el propio futbolista, dejando en claro su admiración y su firme postura sobre el legado del delantero.

Disciplina, compromiso y el desafío al tiempo

El mensaje de la coautora de "Dai Dai" —la canción oficial de esta Copa del Mundo— analiza la vigencia y el esfuerzo del deportista desde una perspectiva humana. En la apertura de su dedicatoria, la cantante expresó con firmeza:

"¡Lo que está haciendo Lio Messi es extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las adversidades".

Con esta declaración, la artista conceptualiza el rendimiento del futbolista como un testimonio de superación que trasciende el ámbito puramente deportivo.

La intérprete, conocida popularmente en el ecosistema musical como "La loba", continuó su análisis sobre el futbolista de la siguiente manera: "Demuestra que una persona no se define por su edad ni por lo que digan los demás". De este modo, la artista subraya cómo la determinación individual y el rigor profesional son capaces de silenciar los prejuicios externos y las barreras cronológicas en la alta competencia.

El rol fundamental de Antonela Roccuzzo

El análisis de la superestrella no se limitó únicamente al desempeño técnico o físico del capitán de la selección argentina. En un gesto de profunda sensibilidad, la dedicatoria de la cantante se extendió de forma directa hacia la figura de la influencer y esposa de la estrella del fútbol, destacando la importancia del acompañamiento constante en la vida del jugador.

Al respecto, la cantautora colombiana valoró el soporte familiar de los Messi al escribir:

"¡Sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado, le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo!".

De esta forma, se resalta públicamente cómo la estabilidad afectiva y el apoyo incondicional en el ámbito privado operan como los verdaderos motores de inspiración que impulsan las grandes hazañas dentro del terreno de juego.

Una propuesta escénica innovadora para la gran cita mundialista

Más allá de sus reflexiones sobre el ámbito familiar y profesional de la familia Messi, la atención global también se concentra en la propuesta artística que la cantante brindará en esta jornada consagratoria. Anteriormente, la superestrella adelantó a la prensa que el show diseñado para esta ocasión no será una réplica de su intervención al inicio del torneo, buscando siempre sorprender a la audiencia: "Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración".

La complejidad y el carácter inédito del espectáculo prometen dejar una huella imborrable en la historia de los espectáculos deportivos de medio tiempo. Al referirse a la magnitud de la presentación y a los colegas que la acompañarán sobre el escenario principal, la propia cantante detalló con entusiasmo y humildad:

"Va a ser un show de medio tiempo compartido, bastante histórico, cuatro artistas increíbles, bueno, tres artistas increíbles más yo".

Para comprender la magnitud de la grilla de actividades artísticas programadas para esta histórica jornada, el cronograma oficial de espectáculos musicales de la final se detalla a continuación:

Primer espectáculo (Show de medio tiempo compartido): Estará liderado por la propia Shakira, quien compartirá el escenario con tres de las figuras más influyentes del pop mundial: la icónica Madonna, el cantante canadiense Justin Bieber y la aclamada agrupación de K-pop BTS.

Segundo espectáculo (Ceremonia de clausura): La responsabilidad de brindar el show de cierre durante la ceremonia final recaerá sobre un prestigioso trío de artistas internacionales conformado por la cantante italiana Laura Pausini, la intérprete estadounidense Nicole Scherzinger y el célebre cantante británico Robbie Williams.