Qué dijo Yanina Latorre tras ser vinculada a la causa $Libra

La conductora Yanina Latorre quedó en el centro de la escena luego de que su nombre comenzara a circular en redes sociales, vinculado a la causa judicial que investiga la criptomoneda $Libra. Frente a la magnitud del escándalo, decidió realizar un extenso descargo en su programa radial, donde negó de forma categórica cualquier participación en el expediente.

"Mi relación con este hombre data del año 2023. Yo no soy futuróloga, no tenía manera de saber que en febrero de 2025 él iba a estar involucrado en una estafa", expresó al inicio de su explicación, marcando un claro límite temporal entre su vínculo personal y los hechos que hoy son objeto de investigación judicial.

El origen del vínculo con Mauricio Novelli

Según detalló la conductora, su relación con Mauricio Novelli, señalado como el principal investigado en la causa, se dio en un contexto estrictamente profesional. En particular, explicó que el contacto surgió a partir de una contratación publicitaria para sus redes sociales, sin ningún tipo de relación con actividades ilícitas.

En ese sentido, brindó precisiones sobre el acuerdo:

Año del vínculo: entre 2023 y 2024

Tipo de relación: colaboración publicitaria

Empresa involucrada: Binance

Modalidad: producción de contenido promocional

Resultado: realización de un video y pago por el trabajo

"Me propuso una colaboración para Binance, que es una empresa seria, el sponsor oficial de la Selección argentina y cuya cara es Cristiano Ronaldo. Chequeé que no fuera algo marginal, como un casino ilegal. Acepté, me pasaron un texto, hice el videíto, me pagaron y nunca más", explicó, enfatizando que su participación se limitó a una acción comercial puntual.

La distancia con el caso $Libra

Uno de los ejes centrales de su defensa fue la diferencia temporal y conceptual entre su vínculo con Novelli y la causa por la criptomoneda $Libra, que se habría desarrollado en 2025.

"Yo hablé con este tipo entre 2023 y 2024. Lo de Libra fue en 2025. Una cosa es estar en una estafa y otra muy distinta es que te contraten para una publicidad legal y que al año ese tipo termine involucrado en un delito. ¿Por qué me quieren ensuciar?", cuestionó, dejando en claro su postura frente a las acusaciones.

Además, subrayó un dato clave: no figura en la causa judicial. "Yo no estoy nombrada en la causa, no soy testigo, no estoy escrita en el expediente", afirmó con contundencia, buscando desactivar cualquier sospecha sobre su rol en la investigación.

Cruces con periodistas y denuncia de campaña

El tema no solo tuvo repercusión en redes sociales, sino que también fue abordado por múltiples periodistas en sus respectivos programas, quienes exigieron profundizar en la supuesta participación de Latorre en el caso.

Frente a esto, la conductora redobló la apuesta y apuntó directamente contra Nancy Pazos, Pablo Duggan y Julia Mengolini, a quienes acusó de impulsar una campaña en su contra.

"Entiendo que me quieran pegar porque soy anti-K y le pego mucho al kirchnerismo, les sirve. Pero no inventen que soy estafadora o que cobro sobres", sostuvo, vinculando las críticas con su posicionamiento político.

En su análisis, la exposición mediática de su figura no sería casual, sino parte de una estrategia para desviar la atención de los verdaderos implicados en la causa.

Un mensaje final sin concesiones

En el cierre de su descargo, Latorre se dirigió tanto a sus detractores como a quienes siguen de cerca la investigación. Su mensaje fue directo y sin matices, reafirmando su postura y rechazando cualquier intento de intimidación.

"Busquen a los chorros, a los corruptos. Hablar todo el día de Yanina Latorre le quita seriedad a la investigación", afirmó, en una crítica que apunta al tratamiento mediático del caso.

Finalmente, concluyó con una declaración que resume el tono de toda su intervención: "No me van a callar ni me van a amedrentar, yo vivo de mi trabajo privado y no tengo nada que esconder".