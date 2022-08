El papá de Camila Homs criticó duramente a De Paul: "tiene que dejarse de joder y enfocarse en el Mundial"

La semana pasada, Rodrigo De Paul explicó cómo está su vínculo con Camila Homs tras la separación. Sus declaraciones tomaron por sorpresa a la familia de la modelo, quienes no esperaban que el futbolista siguiera exponiéndose en los medios.

Ese malestar quedó claro esta tarde cuando Horacio Homs, el padre de Camila, conversó con Intrusos (América). El empresario aseguró que el cariño por su ex yerno se mantiene intacto, pero reconoció que algunas de sus actitudes le molestaron.

“No la estoy pasando bien. A ningún padre le gusta ver sufrir a un hijo, pero no tengo dudas de que ella va a salir adelante”, arrancó diciendo en diálogo con Florencia de la V y el resto del panel.

Y agregó: “Me sorprendió la nota que dio. Pero hay que comprenderlo. Es un buen chico, que está solo en Europa y que vivió muchas situaciones juntas. Hay que ponerse en el lugar de él. Fama, Selección argentina, buena posición económica... fueron muchas cosas de repente que lo desbordaron un poco”.

Además, Horacio dejó entrever que Rodrigo fue quien decidió separarse de Camila: “Ella no está bien, tienen dos hijos chiquitos. Camila estaba muy enamorada en ese momento. Fue un golpe terrible para ella”.

Qué dijo el padre de Camila Homs sobre la versión de que Rodrigo De Paul puede perderse el Mundial Qatar 2022

En un pasaje de la conversación, Horacio Homs desmintió que su hija vaya a denunciar penalmente a Rodrigo De Paul, una situación que podría condicionar su participación en el Mundial Qatar 2022.

“No se nos pasaría por la cabeza realizar una denuncia penal y poner en peligro un certamen que es tan importante para Rodrigo. Él va a jugar, y no solo va a jugar.: la va a romper como lo viene haciendo ahora”, vaticinó.

Horacio reveló que sigue teniendo charlas con el jugador, a quien quiere como si fuera uno de sus hijos. “Tiene que dejarse de joder y enfocarse en el Mundial. Los chicos se van a poner a arreglar sus cosas. Tiene que parar con la exposición”, apuntó.

Luego, añadió: “Yo le dije algunas cositas en estas charlas. Tanto él como Camila piensan que se las saben todas, capaz uno les da un consejo y lo tratan como un viejo tonto. Pero siempre se los doy”.

El padre de Camila Homs habló sobre el supuesto affaire que tuvieron Rodrigo De Paul y la China Suárez

Otro de los temas a los que se refirió el papá de Camila Homs fue el supuesto affaire que habría tenido Rodrigo De Paul con la China Suárez. “Le sigue creyendo que con ella no pasó nada”, indicó.

En ese sentido, lamentó que el ex Racing estuviera envuelto en versiones que no se condicen con la realidad: “No se merece muchas de las críticas que le hicieron, como por ejemplo que no le pasaba dinero a Camila o que no pagó el cumpleaños de uno de sus hijos. Siempre está presente, pero bueno es un padre a la distancia”.

Por último, adelantó que su hija y De Paul están a punto de ponerle un punto final a los escándalos que rodearon la ruptura amorosa. “El diálogo entre ellos es muy bueno. No tengo mucho más para decir. Sé que los chicos se están poniendo de acuerdo”, concluyó.