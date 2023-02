El radical cambio en las reglas de "Gran Hermano" que sorprendió a los participantes

Santiago del Moro sorprendió a los participantes de Gran Hermano (Telefe) al revelar los nuevos cambios en las reglas del concurso. El conductor abrió el enigmático sobre rojo y leyó una información sobre las nominaciones dentro de la casa.

“Hasta nuevo aviso quedan suspendidas las nominaciones espontáneas y fulminantes”, dijo este domingo en la gala de eliminación, mientras los hermanitos quedaron atónitos por este comunicado en la recta final del concurso.

La primera y única fulminante fue por parte de Julieta Poggio contra Camila Lattanzio y que terminó con la eliminación de Daniela Celis este domingo por la noche. Ahora, las normas del juego cambiarán por un tiempo y los 6 participantes deberán adaptarse a esta nueva modalidad.

“Recuerden que yo les había dicho que a partir de ahora iban a ser por escrito”, expresó Santiago por lo que les había comunicado anteriormente. Y agregó el detalle más contundente: “Serán por escrito cuando se vuelvan a poner en juego. Desde esta noche no se podrán hacer hasta nuevo aviso”.

La sorprendente reacción de Camila cuando supo que Julieta le hizo la fulminante en “Gran Hermano”

La casa de Gran Hermano vive de tensión en tensión. La salida de Daniela Celis dejó heridas abiertas a partir de una estrategia que usó una de las participantes para lograr la placa de nominaciones de este domingo. Horas antes de eso, Julieta Poggio se hizo cargo de esa situación y enfrentó a Camila por su jugada.

A partir de haber escuchado un grito que tergiversaba lo que había ocurrido durante las nominaciones, la influencer decidió encarar a la cantante nacida en Ituzaingó para explicar lo que hizo. Frente a frente, le reconoció que fue ella la usó la fulminante. “Me salió mal”, expresó.

“Romina hizo la fulminante”, se alcanza a escuchar a una voz que sale desde un altoparlante, mientras todos los chicos estaban en el patio. Ante esta situación, Julieta decide hablar con Camila para aclarar lo que pasó, horas antes del desenlace del domingo por la noche.

“Vos podés creer lo que quieras, obviamente, como todo lo que gritan. Yo sabía que muchos iban a ir contra vos. Que te iban a dar dos puntos y que el resto iban a ir para mi y para Dani. Estaba segura. Entonces dije de hacer una jugada: sacarte de placa y que haya más coincidencias para que caigamos las dos”, se sinceró la modelo ante Camila, que escuchaba atentamente. Camila y Julieta se sinceraron en "Gran Hermano". (Foto: captura de Telefe)

Luego, la influencer hizo una profunda autocrítica por su forma de votar. “Me la rebusqué más. Después de hablar con otras personas y que me dieran su punto de vista, la verdad es que me la rebusqué más. Tenía eso en la cabeza de que estaba convencida de que íbamos a caer las dos”, argumentó.

En el final de la charla, Camila tuvo un gesto con su compañera tras la sinceridad de su compañera al admitir su forma de votar. Le tomó la mano, se sonrío y le agradeció que le fuera de frente. “Fue una jugada que no salió, pero bueno”, cerró Julieta.