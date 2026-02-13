El regreso a la prisión más temida: "En el Barro" vuelve a Netflix con nuevas alianzas, amenazas y rostros

El universo que se desprende de En el Barro vuelve a ponerse en marcha. Luego del éxito de su primera temporada, la ficción regresa este viernes a Netflix con una segunda entrega que amplía la historia de su protagonista y suma nuevos personajes a un entramado ya marcado por la violencia, las disputas de poder y las lealtades inestables. El estreno está previsto para el viernes 13 de diciembre y se espera que los capítulos estén disponibles desde las 4 de la madrugada.

La serie continúa la historia de Gladys "La Borges" Guerra, interpretada por Ana Garibaldi, la viuda de Mario Borges. Tras ser condenada, Gladys es trasladada a la prisión de máxima seguridad "La Quebrada", un entorno hostil donde cada movimiento implica un riesgo y donde el pasado no solo pesa, sino que condiciona cada decisión.

Un relato que nace del final de "El Marginal"

La trama de "En el Barro" se desprende directamente de los eventos finales de El Marginal. Esa conexión no es solo argumental, sino estructural: el universo narrativo continúa expandiéndose a partir de los conflictos, códigos y jerarquías que definieron a la serie original.

En ese sentido, la segunda temporada no parte de cero. Se construye sobre los cimientos ya establecidos en la primera entrega y sobre el legado narrativo de "El Marginal", manteniendo viva la tensión entre el poder interno de las cárceles y las influencias externas que modelan ese microcosmos.

El ascenso de Gladys: poder, estrategia y supervivencia

Uno de los ejes centrales de esta nueva temporada será el ascenso de Gladys dentro del penal. Tras los acontecimientos de la primera entrega, se espera que el personaje interpretado por Ana Garibaldi consolide su liderazgo en "La Quebrada", emulando el ascenso que tuvo su esposo en San Onofre.

El paralelismo no es menor. Mario Borges construyó su poder en un contexto de violencia estructural, alianzas tácticas y dominio territorial. Gladys, ahora en un penal femenino de máxima seguridad, deberá aplicar —y adaptar— esas mismas lógicas a una dinámica distinta, pero igualmente despiadada.

En este proceso, la serie profundiza en la transformación de la protagonista: de viuda marcada por la sombra de un nombre pesado a figura central de una estructura de poder propia. La pregunta que atraviesa la temporada es si ese liderazgo será fruto de la estrategia, de la necesidad o de una combinación inevitable de ambas.

Nuevas amenazas y la corrupción estructural

La segunda temporada también pondrá el foco en las nuevas amenazas que emergen dentro y fuera del penal. La trama profundizaría en la corrupción del sistema penitenciario femenino y en la manera en que los lazos externos siguen influyendo en el encierro.

Entre los elementos centrales se destacan:

La corrupción del sistema penitenciario femenino, que amplía el conflicto más allá de las reclusas y expone las fisuras institucionales.

La influencia del dinero de los Borges, cuyos efectos no se diluyen tras los muros de la prisión.

La persistencia del pasado, que continúa condicionando las decisiones y alianzas.

Así, el encierro no aparece como un universo aislado, sino como un territorio permeable donde el poder económico y las relaciones externas siguen moldeando jerarquías y conflictos.

Cameos y continuidad del universo

La conexión con "El Marginal" se mantiene viva mediante la aparición de personajes icónicos de la serie original que cruzan sus historias con las reclusas. Estos cameos confirmados no solo funcionan como guiños para el público fiel, sino como piezas narrativas que refuerzan la continuidad del universo creado.

El cruce de historias amplía el mapa del poder y reafirma que los destinos de los personajes no están compartimentados, sino entrelazados en una red más amplia de intereses y traiciones.

Ocho episodios y nuevas incorporaciones

La nueva temporada contará con 8 episodios, una estructura que anticipa un desarrollo concentrado e intenso de los conflictos. Cada capítulo deberá sostener la tensión narrativa y profundizar los arcos de los personajes en un entorno donde el equilibrio es siempre frágil.

Además, se suman al elenco nuevos nombres que amplían el abanico de perfiles dentro de la historia:

China Suárez

Verónica Llinás

Camila Peralta

Estas incorporaciones prometen dinamizar las relaciones internas del penal y sumar nuevas capas a la disputa por el control y la supervivencia.

Un regreso marcado por la expectativa

Con estreno previsto para el viernes 13 de diciembre y disponibilidad desde las 4 de la madrugada en Netflix, "En el Barro" apuesta a consolidarse como una pieza clave dentro del universo narrativo iniciado por "El Marginal".

La combinación de continuidad argumental, expansión de personajes, nuevas amenazas y el foco en el ascenso de Gladys configura una segunda temporada que no solo busca sostener el éxito inicial, sino profundizar en los mecanismos del poder, la corrupción y la supervivencia dentro de un sistema donde cada decisión puede redefinir el destino.