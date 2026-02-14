El periodista Eduardo "Quique" Felman fue detenido en Miami: qué se sabe de la causa

En las últimas horas, Enrique "Quique" Felman, periodista deportivo de amplia trayectoria, habría sido detenido en Miami en el marco de una grave investigación judicial que se tramita en Estados Unidos por presunto lavado de activos. La medida generó impacto inmediato en el ambiente deportivo y mediático argentino, dado que Felman es reconocido por su labor en distintos medios nacionales.

Según información exclusiva recabada, la detención estaría vinculada a negocios paralelos a su actividad periodística, específicamente relacionados con un casino físico ubicado en Las Vegas. La Justicia estadounidense centraría su atención en movimientos financieros que, a su criterio, podrían encuadrar dentro de maniobras de lavado de dinero, situación que mantiene al periodista bajo una lupa estricta mientras se define su situación procesal en el estado de Florida.

La ruta del millón de dólares

El eje central de la investigación gira en torno a un movimiento financiero por un millón de dólares detectado por los investigadores. Según los datos disponibles:

Felman habría recibido una comisión de US$20.000.

Los US$980.000 restantes fueron reenviados o devueltos a una tercera cuenta, cuyo destino final permanece bajo investigación.

El misterio que rodea a Felman radica en quién recibió finalmente esos fondos y bajo qué concepto. Aunque el abogado del periodista afirma tener comprobantes que justificarían la operación como parte de una negociación habitual, las autoridades estadounidenses aún intentan determinar la identidad del receptor y el propósito del dinero, un punto clave que puede definir la gravedad de la causa.

Promotor VIP: el rol de Felman en Las Vegas

Más allá del movimiento financiero, la Justicia también examina la función que desempeñaba Felman dentro del casino. Según los informes, su actividad no se limitaba a asesoramiento o gestión administrativa, sino que operaba como "promotor VIP", encargándose de atraer a figuras reconocidas del deporte argentino para generar publicidad y presencia de alto perfil en el casino.

Entre los invitados que habrían participado bajo esta modalidad se encuentran:

Ariel "Burrito" Ortega, exfutbolista de renombre internacional.

Diversos representantes de futbolistas, cuya participación reforzaba la imagen del casino en el ámbito deportivo.

El esquema incluía beneficios económicos y logísticos para los invitados:

Traslado en avión y estadía cubiertos por el establecimiento.

US$20.000 netos transferidos a cada invitado para uso en las salas de juego.

Esta dinámica consolidaba a Felman como un intermediario clave entre la industria del deporte argentino y el sector de apuestas en Nevada, aumentando la visibilidad del casino y generando un vínculo directo con figuras mediáticas de alto perfil.

Implicancias legales y profesionales

El avance de esta causa federal podría tener consecuencias significativas para el futuro profesional de Felman. La investigación no solo involucra posibles delitos financieros, sino también la reputación del periodista en un ámbito mediático donde la confianza y la credibilidad son esenciales.

Actualmente, Felman aguarda que se clarifique su situación procesal en el estado de Florida, mientras los fiscales federales continúan trazando la ruta del dinero y determinando responsabilidades. La combinación de transacciones millonarias, figuras deportivas involucradas y su rol como promotor VIP coloca a la causa en un punto crítico, con potenciales repercusiones tanto legales como mediáticas.

La atención sobre el caso refleja no solo la magnitud del presunto lavado de activos, sino también cómo la intersección entre medios de comunicación y negocios privados puede derivar en investigaciones judiciales de gran complejidad. La expectativa de los próximos pasos judiciales es alta, y cada detalle de las operaciones financieras será clave para definir el futuro del periodista.