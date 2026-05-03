Pampita confirmó su ruptura con Martín Pepa: "No me lo esperaba"

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain y el polista Martín Pepa habrían confirmado la ruptura de su vínculo con el trascender de un mensaje que provendría de la misma protagonista, donde sostuvo "Me separé".

La relación data de poco más de dos años, ya que los primeros rumores surgieron entre noviembre y diciembre de 2023 y, para el verano de 2024, comenzaron a mostrarse con mayor naturalidad.

Lejos de las bolsas de consorcio con las que dejó fuera de su casa a Roberto García Moritán -que tuvo que renunciar como ministro de Desarrollo por denuncias de malversación de fondos-, Ardohain habría vuelto a tener mala suerte en el amor y así lo explicó en un texto trascendido: "Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas".

"Él decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos", habría cerrado la modelo.