El Turco García entró a Gran Hermano y encaró a su pareja con una letal frase: qué le dijo

a casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de emoción con una nueva edición del clásico desafío del congelados, en esta oportunidad, el protagonista fue Claudio "Turco" García, quien ingresó al reality para sorprender a su esposa, Mariela, una de las participantes del programa.

Como marca la consigna del juego, los participantes debieron permanecer inmóviles mientras el exfutbolista recorría la casa y les dedicaba algunas palabras. Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando se dirigió directamente a Mariela,.

Con evidente emoción, el Turco García le pidió que continúe disfrutando de la experiencia y que no pierda su esencia dentro de la competencia.

Una declaración de amor y supervivencia

Abrazando el momento y con la voz entrecortada, el exfutbolista miró fijamente a Mariela y la incentivó a continuar firme en el certamen: "Seguí jugando, pasala bien, no te olvidés de la persona que sos", comenzó expresando con ternura.