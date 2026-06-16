¿En serio?: Pampita denunció que sufrió una estafa virtual con las figuritas del Mundial

El fenómeno de las figuritas del Mundial 2026 continúa despertando entusiasmo entre chicos y grandes, pero también ha dado lugar a distintas situaciones vinculadas con engaños y productos falsificados. En ese contexto, una de las personas que aseguró haber sido víctima de una estafa fue la modelo Pampita, quien contó públicamente la experiencia que atravesó al intentar adquirir una caja de figuritas para sus hijos.

La conductora relató que decidió realizar una compra pensando en compartir el contenido entre sus tres hijos varones, quienes aguardaban con entusiasmo la llegada del producto para comenzar a completar sus colecciones e intercambiar las figuritas repetidas con compañeros y amigos.

Sin embargo, lo que parecía ser una compra habitual terminó convirtiéndose en una situación tan inesperada como frustrante.

La ilusión de sus hijos y una larga espera

Según explicó la modelo, la compra correspondía a una caja grande de figuritas del Mundial 2026. La intención era dividir el contenido entre sus hijos para que cada uno pudiera disfrutar de la colección.

Pampita relató que el envío demoró aproximadamente dos semanas en llegar, ya que provenía de otro lugar. Durante ese período, la expectativa fue creciendo dentro de la familia, especialmente entre los niños que aguardaban la llegada del paquete.

Mientras el producto estaba en camino, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña seguían de cerca la espera y buscaban alternativas para comenzar cuanto antes con la colección.

De acuerdo con el relato de la modelo, los tres le pidieron que comprara algunos sobres de figuritas en un kiosco mientras aguardaban la llegada del envío principal. Sin embargo, ella decidió no hacerlo porque ya había realizado la compra de la caja que esperaba recibir.

La expectativa de los chicos se mantuvo durante los días de espera, sin imaginar el desenlace que tendría la operación.

El momento de la sorpresa

La situación tomó un giro completamente inesperado cuando finalmente llegó el paquete. Pampita contó la experiencia al aire de DGO, desde Estados Unidos, donde se encuentra cumpliendo compromisos laborales.

Allí relató lo sucedido y describió el momento en que descubrió que el contenido recibido no tenía ninguna relación con el producto que había adquirido. "Como tengo tres pibes compré la caja grande para dividir. Venía de no se dónde y demoraba dos semanas. Cuando llegó eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban el mismo tamaño. Totalmente estafada", expresó.

El hallazgo generó sorpresa e indignación, ya que en lugar de recibir las figuritas del Mundial encontró dos cajas de puré de tomate colocadas dentro del envío.

La similitud en el tamaño de los paquetes habría sido utilizada para simular el peso y el volumen del producto adquirido.

Una decepción que alcanzó a toda la familia

Más allá de la pérdida económica derivada de la compra, Pampita hizo especial referencia a la desilusión que provocó la situación en sus hijos. Los niños esperaban utilizar las figuritas para comenzar sus álbumes e intercambiar las repetidas con amigos y compañeros, una práctica tradicional que suele acompañar cada edición mundialista.

La frustración fue mayor debido a que durante varios días habían aguardado la llegada del paquete convencidos de que recibirían el producto solicitado.

La experiencia se transformó así en una anécdota inesperada que la modelo decidió compartir públicamente para contar lo ocurrido.

Otro caso entre las figuras públicas

Pampita no fue la única figura conocida que manifestó haber tenido inconvenientes relacionados con el fenómeno de las figuritas del Mundial 2026. Otra de las personas que atravesó una experiencia negativa fue Luciana Rubinska, quien aseguró haber recibido un álbum falso.

No obstante, según trascendió, en ese caso la situación habría tenido una particularidad adicional. De acuerdo con la información conocida, Rubinska no habría advertido la descripción del producto al momento de efectuar la compra.

Cuando realizó la adquisición, todavía no se encontraba disponible para la venta el álbum oficial de Panini, circunstancia que habría influido en la confusión generada con el producto adquirido.

El furor por las figuritas y los riesgos de las compras

La experiencia relatada por Pampita vuelve a poner de relieve el enorme interés que despiertan las figuritas mundialistas y cómo esa demanda genera situaciones que pueden derivar en engaños para los compradores.

En este caso, la modelo pasó de la expectativa por compartir una caja de figuritas entre sus hijos a encontrarse con un envío completamente distinto al adquirido.

La historia, contada desde Estados Unidos mientras cumple compromisos laborales, se convirtió rápidamente en una de las anécdotas más comentadas vinculadas al furor por las figuritas del Mundial 2026. Lo que debía ser una compra destinada a alimentar la ilusión de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por la sorpresa y la decepción, luego de que el paquete esperado durante dos semanas contuviera únicamente dos cajas de puré de tomate.