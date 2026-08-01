La determinante decisión que tomó Thiago Medina tras ser denunciado por su prima por abuso sexual

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, quedó en el centro de la atención pública luego de que se difundiera una acusación en su contra por un supuesto abuso sexual cometido en perjuicio de su prima. Según el propio testimonio atribuido a la joven, el episodio habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.

La acusación comenzó a circular a partir de un audio atribuido a la familiar, en el que la joven relata un grave episodio de abuso que, según su versión, habría sido cometido por el mediático cuando ambos eran menores de edad. El material audiovisual fue difundido a través de redes sociales y reúne declaraciones dirigidas a un periodista, donde la mujer describe tanto el hecho que habría atravesado durante su infancia como las consecuencias posteriores dentro de su círculo cercano.

El contenido difundido instaló nuevamente el debate alrededor de una situación de extrema sensibilidad, mientras las partes involucradas adoptaron posturas contrapuestas frente a los señalamientos.

La respuesta de Thiago Medina: rechazo de las acusaciones

Ante la difusión del testimonio, Thiago Medina utilizó su perfil de la red social Instagram para responder públicamente. A través de sus historias, el ex participante expresó un rechazo absoluto a las acusaciones y aseguró que el caso ya se encuentra en manos de sus representantes legales.

"Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", manifestó el mediático en su publicación.

En el mismo mensaje, Medina indicó que inició acciones dentro del marco judicial correspondiente y afirmó que colaborará con la investigación:

Señaló que el tema ya se encuentra en manos de su abogado .

. Aseguró que se puso " a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz ".

". Explicó que, por respeto al proceso y a las personas involucradas, no realizará más declaraciones por el momento.

De esta manera, el ex participante fijó su postura frente al señalamiento y remarcó que esperará el avance de la investigación antes de brindar nuevas expresiones públicas.

El relato difundido por la joven

En el testimonio que se le atribuye a la supuesta víctima, la joven describió una situación que habría ocurrido durante su infancia. Según sus palabras, Thiago Medina concurría a su vivienda debido al vínculo familiar que los unía.

"Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo", expresó la mujer en el relato difundido. De acuerdo con su declaración, el mediático compartía tiempo con su hermano mientras jugaban al videojuego Free Fire, mientras ella permanecía en su habitación mirando televisión.

Según la versión de la joven, fue en ese contexto cuando el ex participante se habría acercado a la habitación donde ella se encontraba: "Él estaba con mi hermano, jugaba al Free Fire y yo me encontraba en la pieza, donde miraba la televisión, cuando él vino a acostarse conmigo. Ahí empezó todo".

El testimonio también incluyó referencias a una situación posterior en la que, según la denuncia, el ex participante habría llegado a la vivienda acompañado por su padre. La joven aseguró que en ese momento se habría planteado que ella intentaba mantener una relación con él, una afirmación que rechazó de manera contundente.

"¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?", expresó al referirse a esa situación.

Un conflicto que quedó en manos de la Justicia

Antes de la publicación del mensaje de Medina en redes sociales, el influencer ya había realizado declaraciones mediante una periodista que, según el texto difundido, tenía conocimiento del contenido de la acusación y se encargó de desacreditar la versión de la mujer.

En esa intervención, se le atribuyeron expresiones en las que rechazaba los señalamientos y afirmaba no haber cometido ningún hecho indebido.

"Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. (...) Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así", expresó.

El conflicto quedó así planteado entre una acusación difundida públicamente y la negativa del ex participante, quien afirmó que será la Justicia la encargada de determinar el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, Medina sostuvo que no realizará nuevas declaraciones y que aguardará el desarrollo de la investigación.