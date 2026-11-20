El encuentro que Abel Pintos protagonizó con los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione durante la visita del Papa León XIV a la institución de Claypole tendrá una nueva oportunidad de convertirse en un momento compartido. Días después de aquella experiencia, el reconocido artista sorprendió a dos de sus protagonistas, Valentina y Emanuel, con una invitación especial para volver a cantar juntos, esta vez en el escenario del teatro Gran Rex.

La propuesta surgió a partir del recuerdo de la presentación musical que compartieron durante la histórica visita del Pontífice al establecimiento, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. En aquella oportunidad, los jóvenes acompañaron a Abel Pintos en la interpretación de "La llave", una canción que quedó asociada a ese encuentro y que ahora volverá a reunirlos.

El cantante decidió extender aquella experiencia y ofrecerles la posibilidad de participar de uno de sus conciertos en el tradicional teatro porteño. La invitación no consistió solamente en asistir al espectáculo, sino en regresar al escenario para interpretar nuevamente la canción junto a él y compartirla con el público.

La noticia fue recibida con sorpresa por Valentina y Emanuel, quienes pudieron conocer la propuesta a través de un mensaje audiovisual enviado especialmente por el artista.

El video con el que Abel Pintos les comunicó la invitación

La sorpresa quedó registrada en un video que el Pequeño Cottolengo Don Orione compartió en sus redes sociales. En las imágenes se observa a los dos jóvenes mientras escuchan atentamente las palabras de Abel Pintos y descubren que tendrán la posibilidad de volver a cantar junto a él.

En el comienzo de su mensaje, el artista expresó su alegría por poder saludarlos y rápidamente les transmitió el motivo de su comunicación. "Me alegra mucho poder saludarlos. Quería hacerles una invitación: estoy haciendo unos conciertos en el teatro Gran Rex y me encantaría que ustedes pudieran venir a compartir conmigo una vez más 'La llave'", manifestó.

Las palabras estuvieron dirigidas directamente a Valentina y Emanuel, con quienes ya había compartido aquella interpretación en Claypole. La elección de la canción no fue casual: se trata del mismo tema que interpretaron durante la visita del Papa, por lo que representa el punto de conexión entre aquella jornada y la nueva propuesta.

El mensaje permitió recuperar el recuerdo de la presentación musical y, al mismo tiempo, abrió la posibilidad de trasladar esa experiencia a otro escenario, con la participación de los dos jóvenes frente al público que concurra a los conciertos del cantante.

"Volvamos a ser felices compartiendo esa canción"

Durante la grabación, Abel Pintos explicó que su intención era volver a disfrutar de la interpretación junto a ambos jóvenes, esta vez durante una presentación abierta al público.

"Para que la cantemos al público y volvamos a ser felices compartiendo esa canción", expresó el cantante, al describir el sentido de la invitación.

La propuesta fue acompañada por palabras que reflejaron el valor que el artista le atribuye a la posibilidad de repetir aquel momento. Sin imponer condiciones, dejó en claro que la decisión dependía de que Valentina y Emanuel pudieran y quisieran participar.

"Si ustedes pudieran y quisieran venir, para mí sería una alegría muy grande. De todo corazón, sería una alegría muy grande para mí", agregó. De esta manera, Pintos manifestó su deseo de volver a compartir el escenario con quienes lo acompañaron durante la visita del Pontífice. La invitación recupera una experiencia musical que tuvo lugar en el Cottolengo y plantea una nueva oportunidad para que los protagonistas puedan reencontrarse a través de la misma canción.

Un saludo especial para los integrantes del coro y la orquesta

El mensaje del artista también incluyó a otros integrantes de la comunidad del Pequeño Cottolengo Don Orione. Además de dirigirse especialmente a Valentina y Emanuel, Abel Pintos aprovechó la comunicación para enviar un abrazo a sus compañeros del coro y de la orquesta.

Ese saludo permitió extender el reconocimiento hacia quienes también forman parte de las actividades musicales de la institución y estuvieron vinculados con aquella experiencia compartida durante la visita papal.

Asimismo, el cantante anticipó que volverá a visitar el establecimiento, una expresión que mantiene abierta la posibilidad de un nuevo encuentro con los residentes.

La emoción de Valentina y Emanuel

La reacción de los jóvenes fue uno de los momentos más significativos de la grabación. La sorpresa inicial dio paso a expresiones de felicidad y agradecimiento al conocer que Abel Pintos quería volver a compartir con ellos una presentación musical.

Valentina, vecina de Burzaco, definió la invitación como "una bendición". Sus palabras reflejaron la emoción que le produjo recibir una propuesta que le permitirá, si puede concretarse su participación, volver a interpretar una canción junto al artista.

Emanuel también manifestó su agradecimiento y destacó el significado de la oportunidad que les estaba ofreciendo el cantante.

"Estoy agradecido a esta oportunidad que Dios nos da para poder cantar con vos. Muchas gracias", expresó. Las respuestas de ambos reflejaron el impacto que tuvo el mensaje y la importancia de aquella experiencia musical que habían protagonizado durante la visita del papa León XIV. La posibilidad de volver a encontrarse con Abel Pintos sobre un escenario despertó sentimientos de alegría, sorpresa y gratitud.