Evelyn Botto contó cuántos kilos bajó luego de recibir una advertencia de salud

La actriz Evelyn Botto sorprendió a sus seguidores al revelar que logró bajar 15 kilos durante el último año, un proceso que, según explicó, estuvo motivado por una seria advertencia relacionada con su salud y que estuvo acompañado por cambios profundos en su alimentación y en sus hábitos cotidianos.

A través de sus redes sociales, la integrante de Otro día perdido, programa que se emite por Eltrece, decidió compartir su experiencia y explicar cómo fue el camino recorrido, poniendo especial énfasis en la importancia del acompañamiento profesional y en el aspecto emocional que, según sostuvo, atraviesa la relación con la comida.

Al comenzar su relato, la actriz dejó en claro que se trataba de un tema sensible para ella.

"Este es de esos videos que una graba veinte veces porque intenta no decir pelotudeces y porque es un tema siempre delicado", expresó.

El acompañamiento profesional durante el proceso

Botto explicó que una de las claves de su transformación fue el trabajo realizado junto a su nutricionista, Fio Vitelli, a quien le atribuyó un papel fundamental en el cambio de sus hábitos alimenticios.

Según relató, conoció a la profesional mientras trabajaba en Perros de la calle, y desde entonces comenzó un proceso que modificó su manera de relacionarse con la alimentación. "En ese proceso me acompañó muchísimo Fio Vitelli, que es nutricionista y que me enseñó un par de hacks importantísimos que me cambiaron la forma de alimentarme", afirmó.

La actriz destacó además el vínculo de confianza que logró construir con la especialista y sostuvo que el apoyo emocional fue tan importante como las indicaciones nutricionales.

"En ella encontré la banca esa que necesitaba. No lo hagan solas, háganlo con alguien que las acompañe", recomendó. Asimismo, agregó: "Lo que me pasó con Fio es que pude hablar desde una honestidad y un apoyo emocional, porque la alimentación es todo emocional".

Los hábitos que incorporó para bajar de peso

Durante su testimonio, Evelyn Botto enumeró algunos de los cambios que incorporó a su rutina diaria y que, según explicó, fueron determinantes para sostener el descenso de peso.

Entre ellos mencionó:

Disciplina en la rutina diaria.

Dormir ocho horas por noche.

Tomar dos litros de agua por día.

Comenzar a consumir suplementos.

La actriz remarcó que estos hábitos se transformaron en la base de un proceso que no solo impactó en su peso corporal, sino también en su bienestar general.

La crisis de salud que marcó un punto de inflexión

Botto también recordó un episodio ocurrido el año pasado que la llevó a replantear por completo su alimentación. Según contó, atravesó un mes con un cuadro severo de acidez que afectó significativamente su calidad de vida.

"Hubo un mes entero que estuve con una acidez tremenda, nivel, me tomaba antiácido estomacal dos o tres por día. Fue un mes muy malo, no podía dormir", relató. La situación llegó a preocuparla profundamente.

"Hablé con ella y le dije: 'No puedo más, me voy a morir'. Y me respondió: 'Listo, saquemos estas cosas'", recordó. A partir de esa conversación decidió eliminar de su alimentación varios productos.

Los cambios que realizó fueron:

Café.

Azúcar.

Harinas.

Gaseosas.

Al mismo tiempo, comenzó a incorporar una mayor cantidad de agua. "Saqué café, azúcar, harinas, gaseosa y empecé a tomar agua y me empecé a sentir bien", explicó.

Los aprendizajes que modificaron su forma de alimentarse

La actriz también compartió algunas recomendaciones que incorporó durante el proceso y que considera fundamentales. Entre ellas destacó la importancia del primer alimento del día.

"Romper el ayuno con huevo, y no romperlo ni con harinas ni dulce, porque el pico de azúcar a la mañana es fatal", explicó. Al mismo tiempo, señaló que aprendió a dejar de vivir la alimentación como una dieta estricta.

"No matarte. No verlo como dieta, sino que lo que puedas hacer siempre suma, va a estar bien", sostuvo. En esa misma línea añadió: "Antes que cualquier cosa, lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, después matate y hacé lo que quieras", expresó entre risas.

Botto aseguró que ese cambio de perspectiva le permitió disminuir la presión que sentía sobre la alimentación.

"Entonces eso le quitó mucho peso, como no tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien. Una capa. Me acomodó distinto la forma de ver, cómo alimentarme. Así que le quiero agradecer porque este año también es de ella", manifestó en referencia a su nutricionista.

Actualmente, la actriz forma parte de la temporada 2025 del programa de Mario Pergolini.

La dimensión emocional de la alimentación

Durante su relato, Evelyn también habló sobre el componente emocional que, según ella, existe detrás de su relación con la comida. En ese contexto recordó una experiencia vinculada a su madre fallecida.

"Dato random, nada que ver, pero mi mamá fallecida, que la amo, Dios la tenga en la gloria, se comunicó a través de personas... Y una de las cosas que me dijo es que yo tapaba los problemas con comida. Sin dudas es emocional la alimentación", afirmó.

Su respuesta a las críticas en redes sociales

Hace algunos días, la actriz también respondió públicamente a quienes cuestionaron su decisión de bajar de peso. Según contó, una usuaria le escribió luego de una antropometría para decirle que no debía continuar con el descenso.

"Evelyn, ese peso no está bien para que bajes con tu contextura física", fue uno de los mensajes que recibió. La actriz respondió preguntando si la persona era nutricionista. "Perdón, ¿sos nutricionista?", relató que contestó.

Cuando la respuesta fue negativa, aseguró que reaccionó con firmeza. "Cerrá el ort... entonces si no sos médica", expresó.

También recordó otro comentario recibido en redes sociales. "Evelyn, no puedo creer que hayas caído en esa. No bajes de peso", le escribió otra seguidora, quien, según relató la actriz, consideraba que ella representaba a muchas personas por tener sobrepeso. Frente a esa situación, Botto respondió que esa condición no la define por completo.

"Pero no es lo único que soy, gorda o con sobrepeso, como quieras decirle", afirmó. Finalmente, cerró su reflexión con una definición sobre la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo.

"Voy a hacer lo que quiero. Si quiero bajar de peso, voy a bajar de peso. Si tengo ganas de operarme, me voy a operar porque es mi cuerpo", concluyó.